80 M$ pour accélérer les technologies propres

En ce jour de la marche pour le climat, le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon annonce un investissement de 80 millions de dollars afin d’accélérer le développement de technologies propres au Québec.

40 millions de dollars iront aux entreprises qui développent des procédés et des technologies dans des secteurs prioritaires pour lutter contre les changements climatiques notamment dans

l’électrification de l’économie, les nouveaux carburants, la captation carbone et le recyclage du plastique.

Le ministre Fitzgibbon annonce aussi le lancement, au cours des prochaines semaines, de deux appels de projets totalisant près de 40 millions de dollars.

Le premier appel de projets vise l’acquisition, l’implantation et la commercialisation d’équipements, de procédés et de technologies propres dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) des entreprises québécoises.

Le second appel de projets vise des projets mobilisateurs en développement de technologies vertes visant la réduction d’émissions de GES dans les secteurs agricole et agroalimentaire.

Pierre Fitzgibbon souhaite «miser sur le savoir-faire des PME québécoises, des universités et des centres publics de recherche pour favoriser le développement de produits ou de procédés novateurs. Nous soutenons également la commercialisation des technologies qui se révèleront les plus prometteuses afin de réduire efficacement les émissions de GES au Québec» ajoute le ministre.