«Assassin’s Creed Symphony»: une invitation au voyage

S’il y a bien une musique qui se prête à l’adaptation symphonique, c’est celle de la célèbre franchise de jeux vidéo «Assassin’s Creed», présentée en concert vendredi soir à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, à Montréal.

Un ensemble de 80 personnes, orchestre et choristes, a donné vie à plus de 10 ans de trames sonores de l’épopée des studios Ubisoft. La direction, assurée par Ivan Linn, producteur des musiques de «Final Fantasy» et «Kingdom Hearts», a su rendre parfaitement hommage aux harmonies enlevantes de Jesper Kyd, Lorne Balfe, Winifred Phillips, Brian Tyler, Olivier Derivière, ou The Flight, compositeurs des pièces musicales du jeu.

Les spectateurs, dont quelques-uns grimés comme les personnages de la franchise, ont pu ainsi revivre parfaitement les émotions éprouvées dans le jeu alors que défilaient, sur un écran, des scènes des jeux se déroulant dans la Venise ancienne, au temps des Romains, dans l'Amérique coloniale ou le Paris de la révolution industrielle.

S’ouvrant sur un medley des musiques des jeux, l'aigle emblématique de la Confrérie des assassins survolait les paysages éblouissants des titres de la saga.

Présentée comme «immersive» par Ubisoft, l’expérience offerte a permis aux amateurs, galvanisés par la musique et les chœurs, de vivre ou de revivre près de 2000 ans d’Histoire imaginaire, épopée retraçant les exploits de personnages hors normes.

En choisissant d’adapter la musique de leur franchise la plus célèbre, les studios Ubisoft ont misé juste, «Assassin’s Creed Symphony» allant au-delà d’une simple adaptation symphonique. Le propos des jeux et des films – tant les trois courts-métrages «Assassin's Creed: Lineage» d’Yves Simoneau que le long métrage d’action de Justin Kurzel avec Michael Fassbender -, une bataille millénaire, se prête admirablement à une profusion d'audiovisuel. Pour les joueurs, nulle nostalgie devant ce «Assassin’s Creed Symphony», mais la découverte d’un autre univers, complémentaire à l’expérience de la saga et permettant de constater les progrès techniques des jeux.

À la fin de la première partie, close sur "Assassin's Creed III", il n’y avait aucun doute que la reprise, après l’entracte, serait à la hauteur de ce qui avait été offert précédemment.

Dans les mois à venir, «Assassin’s Creed Symphony» parcourra toute l’Europe avant de revenir brièvement à Toronto et Vancouver, 13 autres concerts ayant été annoncés.