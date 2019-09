Ce que les chefs de partis ont dit lors de la marche pour le climat

Justin Trudeau, chef du Parti libéral du Canada

«Je l’ai reconnu qu’il faut en faire plus. Les changements climatiques sont bien réels. Nous devons tous en faire plus. Plus on attend, plus les choses s’aggravent. Disons-nous les vraies choses, on n'a plus de temps à perdre.»

Andrew Scheer, chef du Parti conservateur

«C’est inspirant de voir autant de personnes, particulièrement les jeunes, exprimer leurs craintes pour cet enjeu important. [...] Ils réalisent aujourd’hui que le plan de Justin Trudeau ne fonctionne pas.»

Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique

«Ce que je veux dire à la jeunesse, ce que je veux dire aux Canadiens, c’est que monsieur Trudeau a promis en 2015 de ne pas construire un pipeline. Maintenant il a acheté un pipeline. Comment peut-on croire monsieur Trudeau? Il n’est pas un leader en matière de changement climatique.»

Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

«C’est le "fun" que [les jeunes] puissent être à la fois déterminés à dénoncer l’urgence [climatique], mais quand même rester festifs. [...] Je trouve ça absolument extraordinaire. Il y a toute une génération dans la rue et j’espère que demain ça va avoir un peu changé quelque chose.»

Elizabeth May, cheffe du Parti vert du Canada

«Ce n’est pas un moment de vedettariat pour moi. C’est un moment pour donner notre appui aux jeunes. [...] C’est un moment de crise, d’urgence climatique.»

