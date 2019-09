À peine un an après que Greta Thunberg ait fait la grève seule devant le parlement à Stockholm, en Suède, des centaines de milliers de personnes ont envahi les rues de Montréal derrière elle. Qu’une seule personne ait pu produire ce résultat a beaucoup ému Thomas Mulcair à «La Joute».

«Qui a dit, qu’avec une petite partie de la population de la planète, on ne pouvait pas agir sur l’ensemble. On peut vraiment marquer une différence. On peut en inspirer d’autres à notre tour et c’est ce qu’on est appelé à faire après un événement comme aujourd’hui», a dit Thomas Mulcair.

Il s’est souvenu des années où il remplissait le rôle de ministre de l’Environnement dans le cabinet Charest. On lui parlait alors de changements climatiques à venir et de leurs conséquences.

«Tout ça est en train de se réaliser et des fois, avec cette information, on peut se sentir comme une seule voix dans le désert. Les changements climatiques sont réels et vont vraiment affecter notre capacité de vivre sur cette planète. Ce qu’on voit aujourd’hui, c’est qu’il y a des centaines de milliers de personnes, juste ici à Montréal, qui disent "oui, on a compris le message"», a expliqué l’analyste de «La Joute» avec émotion.

Thomas Mulcair croit que plus rien ne sera pareil sur l’échiquier politique. Les chefs de partis politiques ne pourront plus négliger cet enjeu.

