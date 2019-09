«Comme les participants, j’en apprends beaucoup» - Kevin Raphael

Humoriste, animateur, commentateur et journaliste sportif, Kevin Raphael porte divers chapeaux dans l’univers télévisuel québécois. Le jeune homme ajoute présentement une corde à son arc, puisqu’il anime «Viens voir mes rénos!», une nouvelle émission de rénovation présentée à CASA.

Kevin Raphael a éclaté de rire lorsqu’il s’est fait offrir d’animer une émission de rénovation.

«Au départ, je ne croyais pas que c’était vrai. J’ai ri aux éclats. Puis, mon agent m’a annoncé que j’avais une réunion avec la production. J’avais encore des réserves avant cette rencontre. Je me demandais: “Pourquoi moi?” Mais, moins de deux minutes après avoir rencontré l’équipe, je voulais vraiment faire partie de ce projet!»

Une émission de rénovation semblait en effet s’éloigner des cordes de Kevin Raphael, compte tenu de son parcours de journaliste sportif et d’humoriste.

À 17 ans, Kevin louait la salle André-Mathieu, à Laval, pour présenter un spectacle d’humour à guichets fermés.

«Après l’avoir fait deux fois, j’avais assez confiance en moi et je me suis lancé en humour dans les bars.»

Puis, en avril 2015, le jeune Québécois d’origine haïtienne a atteint 1,4 million de visionnements en 24 heures avec un projet original sur le Web: une vidéo où son personnage, «Le commentateur haïtien», décrit un match de hockey des Canadiens avec un accent créole. La popularité de cette capsule lui a ouvert bien des portes.

«Ça m’a permis de faire "Code F" et "ALT", à VRAK. Par la suite, j’ai travaillé à RDS, puis à TVA Sports, à TVA ("Vlog") et finalement à CASA.»

Avec «Viens voir mes rénos!», Kevin Raphael a l’impression d’enrichir sa carrière.

«Je veux évoluer dans ce métier. J’ai 27 ans et je ne connais rien; je suis encore jeune! J’ai appris avec Dominic Arpin, Dave Morissette et Monsieur Bergy (Michel Bergeron); ces gens-là me font évoluer. Avoir mon émission de rénovations avec tout le soutien de l’équipe, c’est juste du positif!»

Un concept différent

«Viens voir mes rénos!» nous permet de suivre trois participants sur leur chantier respectif (il s’agit toujours de la même pièce pour les trois participants; une salle de bains, par exemple).

Ils disposent de trois semaines, d’un budget similaire et de 1000 $ supplémentaires offerts par la production, ainsi que d’une surprise qui leur sera dévoilée pendant l’émission seulement. Seuls, en équipe ou avec l’aide de professionnels, les participants peuvent effectuer leurs travaux comme bon leur semble, mais l’objectif est de réaliser «la» rénovation qui en mettra plein la vue et qui sera digne de remporter la compétition et le grand prix de 2000 $.

À l’issue des travaux, les trois participants, de même que Pierre-Olivier Houde, expert en rénovation, noteront les résultats finaux.

«La différence entre cette émission de rénovation et les autres, c’est qu’il y a trois dévoilements (avant et après) à la fin de chaque émission», explique Kevin.

Les tournages viennent de se terminer, et l’animateur a rencontré plusieurs participants qui l’ont marqué.

«L’un des candidats, André, m’a dit que c’était sûrement son dernier patio. C’est un homme âgé qui a conscience qu’il n’en fera probablement pas d’autres. C’est touchant. Lorsqu’on a annoncé s’il gagnait ou perdait, c’est vraiment venu me chercher. En fait, tout le monde m’a marqué à sa façon. Ces gens-là m’accueillent dans leur demeure, et je joue avec leurs enfants ou leur chien durant les pauses. Je suis nouvellement propriétaire d’une maison (depuis juillet 2018) et, tout comme les participants, j’en apprends beaucoup avec Pierre-Olivier. C’est un peu lui qui donne de la crédibilité à l’émission! (rires) Côté rénovations, je ne suis pas très bon; je m’occupe plutôt de l’aspect divertissement!»

On peut toujours suivre Kevin les samedis dans «Le Kevin Raphael Show» et les mercredis dans «Raw» — où il présente la lutte WWE —, à TVA Sports.

«En signant, je m’étais donné le défi d’animer 100 épisodes consécutifs de lutte. J’ai fait ma 100e émission le 11 septembre! Le travail occupe toute la place dans ma vie en ce moment. J’ai aussi fait "Sucré salé" durant l’été, donc j’ai dû jongler avec mes horaires afin d’être disponible pour tout le monde. D’habitude, je suis plus libre durant la saison estivale, mais je vais me reprendre cet hiver! (rires)»

L’émission «Viens voir mes rénos!» est diffusée les vendredis, à 19 h, à CASA.