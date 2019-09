Deux précautions à prendre pour ne pas se faire flouer par un entrepreneur

Après le reportage de «J.E» sur un entrepreneur général peu scrupuleux oeuvrant dans les Laurentides, un expert rappelle quelques précautions à prendre avant de se lancer dans des travaux de rénovation.

Il convient d’abord de s’informer autour de soi et de demander des références. Une fois votre choix arrêté, il faut ensuite faire des vérifications d’usage, conseille Marc-André Harnois, directeur général de l’Association des consommateurs pour la qualité dans la construction.

Vérifier les antécédents

Les clients peuvent vérifier en ligne le registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec. Dans l’enquête de «J.E» par exemple, Martin Provost utilisait un numéro de licence invalide.

Marc-André Harnois suggère aussi de vérifier les registres de l’Institut canadien d'information juridique et de Société québécoise d'information juridique pour voir si l’entrepreneur est un habitué des tribunaux. «Les entrepreneurs moins recommandables vont changer de nom de compagnie, mais gardent leur nom personnel devant les tribunaux», illustre-t-il.

À l’écrit

Finalement, les futurs clients devraient absolument signer un contrat. «Plus les travaux sont coûteux et urgents, plus c’est important», insiste le directeur général. Et évidemment, si un entrepreneur demande un acompte important avant le début du projet, comme Martin Provost, c’est peut-être l’occasion de se poser des questions.

