EN IMAGES | Rencontre avec Justin Trudeau: Greta Thunberg réclame plus

Le premier ministre Justin Trudeau a pu s’entretenir en tête en tête avec la militante écologiste suédoise Greta Thunberg, vendredi, à Montréal, peu avant le départ de la grande marche du climat.

Sur les images, on peut voir l'adolescente de 16 ans assise à côté de M. Trudeau et discuter avec lui.

La rencontre a duré une quinzaine de minutes, a fait savoir l’entourage du chef libéral.

Merci, @GretaThunberg, d’être une source d’inspiration pour nos enfants, de nous pousser à en faire davantage et d’avoir créé un mouvement qui rend tout cela possible.#ActionClimatique #MarchePourLeClimat pic.twitter.com/Cndphtnols — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 27, 2019

Peu après, la militante a lancé un message aux élus.

«Mon message à tous les politiciens de partout à travers le monde est le même, écoutez-nous, agissez concrètement et que vos actions soient basées sur la science. Écoutez les scientifiques et agissez en vous basant sur la science», a-t-elle fait savoir sans vouloir cibler individuellement les gens.

«Je ne veux blâmer personne. Justin Trudeau a énormément de responsabilités et il n’en fait très certainement pas assez, mais il s'agit d'un problème global et systémique», a-t-elle aussi dit aux journalistes qui la pressait de questions.

Justin Trudeau a rencontré Greta Thunberg pendant 15 minutes ce matin à Montréal, selon l'entourage du chef libéral. En point de presse, elle a dit que M. Trudeau "n'en fait pas assez" pour le climat. #polcan #tvanouvelles — Raymond Filion (@filionrayTVA) September 27, 2019

De son côté, le chef libéral l’a décrite comme une militante «extrêmement passionnée» par son combat.

M. Trudeau a aussi expliqué aux journalistes qu’il avait fait savoir directement à la jeune militante qu’il reconnaissait que plus d’actions concrètes devaient être faites, particulièrement par lui. «On a plus à faire et on va le faire», a-t-il dit aussi, face à la presse parlementaire.

«Les Canadiens savent savoir que la situation est critique», a-t-il expliqué, notant notamment les crises climatiques récentes comme les inondations qui ont touché plusieurs villes et régions du Québec.

Par ailleurs, M. Trudeau a assuré que la plateforme libérale ainsi que les coûts des engagements, dont ceux en environnements, sera dévoilé d’ici le «Face-à-Face 2019» de TVA du 2 octobre prochain.