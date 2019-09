«Il faut agir au plus vite»: les manifestants prennent la parole

Alors que des manifestants ont pris la rue aux quatre coins du Québec pour promouvoir la lutte aux changements climatiques, plusieurs d’entre eux avaient des messages à lancer à la population.

Voici quelques témoignages recueillis par les reporters de TVA Nouvelles lors des marches à Montréal, Trois-Rivières, Saguenay, Sherbrooke, Québec, Rimouski et Ottawa :

«Je suis jeune, donc je veux vieillir et j’aimerais ça que mes enfants ne vivent pas dans une planète de merde, dit un jeune marcheur de Trois-Rivières. C’est important de manifester pour ça.»

«Il faut agir au plus vite, affirme une manifestante d’Ottawa. C’est important, la planète va mourir bientôt.»

«C’est incroyable! déclare un participant de Sherbrooke. C’est une sensation d’effervescence en ce moment. On sent qu’il y a vraiment une mobilisation forte à Sherbrooke et aux quatre coins du Québec!»

«On aimerait que la race humaine puisse perdurer, soutient un homme venu marcher avec son fils à Montréal. Je pense que les enfants, eux-mêmes, nous mettent de la pression pour qu’on pose des gestes qui vont améliorer l’environnement.»

«Chaque jour, on est interpellé, indique un manifestant à Saguenay. À la télévision, on voit des cataclysmes à gauche et à droite. Quand ce n’est pas chez nous, c’est ailleurs. On ne peut pas être indifférent. C’est pour ça que je tenais à être de la partie.»

«Il faut dénoncer et il faut agir, mentionne une participante de Rimouski. On en parle des changements climatiques, mais il faut agir aussi pour solliciter nos gouvernements!»

«C’est une bonne marche pour participer et pour protéger l’environnement, souligne une femme de Québec. J’espère que les enfants vont apprendre quelque chose aujourd’hui.»