Louis Garneau Sports ferme son unité de production textile de Saint-Augustin-de-Desmaures après 36 ans d'activités en raison de difficultés de recrutement. Quarante-six personnes perdent leur emploi.

Le Groupe Louis Garneau, qui compte près de 400 employés, conserve son siège social à Saint-Augustin-de-Desmaures dans la région de Québec.

«C’est ici que l’entreprise a vu le jour et c’est une décision qui a été très difficile à prendre. On a pris le temps de bien regarder toutes les options, mais malgré tous nos efforts, il a fallu se rendre à l’évidence. Nous sommes malheureusement confrontés à la fin d’un modèle d’affaires dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre grandissant », a expliqué Louis Garneau, président et fondateur de Louis Garneau Sports par voie de communiqué.

Toujours d’après la missive envoyée aux médias, les employés de l’usine de Saint-Augustin-de-Desmaures mis à pied profiteront du soutien de l’entreprise, qui leur offrira notamment un accompagnement dans la recherche d’un nouvel emploi avec l’aide d’une firme externe.

«Louis Garneau Sports entend maintenant se concentrer sur son nouveau modèle d’affaires qui mise sur la commercialisation, le marketing digital et la distribution», informe le communiqué. Ces activités seront basées au siège social de l’entreprise.

Le Groupe Garneau vend dans plus de 40 pays et possède un centre de distribution au Vermont aux États-Unis depuis 32 ans afin de desservir ses clients américains.