Marée humaine à Québec pour le climat

Des milliers de citoyens et une jeunesse débordante d’espoir et d’énergie ont voulu écrire l’histoire dans l’un des plus grands rassemblements jamais tenus à Québec en appui au climat, vendredi.

Pendant que près d’un demi-million de personnes manifestaient dans la métropole aux côtés de la militante suédoise Greta Thunberg, la capitale québécoise n’était pas en reste : selon les organisateurs, ils étaient près de 30 000 étudiants, travailleurs et citoyens à déambuler devant l’Assemblée nationale et dans le Vieux-Québec pour réclamer aux décideurs un électrochoc dans la lutte contre le dérèglement climatique.

Aucun temps mort pour les milliers de manifestants. Cortège toujours festif et une énergie exposive près de la porte Saint-Jean. Direction rue Cartier. #jdq #MarchePourLeClimat #villequebec pic.twitter.com/kV2DMdgjOl — Dominique Lelièvre (@dmnqJDQ) September 27, 2019

Malgré cette évaluation difficile à vérifier, l’ampleur de la mobilisation ne fait pas de doute. À un certain moment, le cortège bruyant et festif faisait un kilomètre de long, soit une marée humaine comparable à la marche écologique d’avril 2015, à la différence notable que, cette fois, des centaines de milliers de personnes portaient le même message, au même moment, dans une trentaine de villes québécoises et plus de 2000 autres dans le monde monde.

Le profil des participants est très varié, mais les préoccupations de la jeunesse se mesurent aisément. À seulement 11 ans, Alice Simard-Drolet a fondé avec sept amis un groupe écologique dans son école primaire, à Limoilou, pour faire du compost et amasser de l’argent pour des organismes. Inspirée par la militante suédoise Greta Thunberg, elle marche aujourd’hui en espérant «changer le monde», explique-t-elle.

«C’est immense [...], c’est le signe que c’est l’une des plus grandes mobilisations que le Québec a jamais connues, c’est certain» s’est réjouie Alice-Anne Simard, directrice générale d’Eau Secours.

Revendications

Craignant «un monde complètement chaotique» si rien ne change, les participants réclamaient entre autres des lois contraignantes pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré.

Dans une ville où l’automobile reste très populaire, une autre porte-parole, Camille Poirot-Bertrand, a voulu livrer ce message aux politiciens: «nous ne voulons pas de troisième lien. Vous avez 30 000 personnes pour le prouver», a-t-elle lancé.

Dans la rue en grand nombre, une jeunesse souriante, dansante, mais aussi indignée a certainement volé la vedette.

À la mi-parcours, ce sont les élèves de niveau 4 et 5 à l’école primaire Saint-Jean-Baptiste qui désiraient avoir leur mot à dire. Les jeunes adolescents sont sortis dehors, brandissant leurs pancartes et recevant en retour un concert d’applaudissements.

«La planète a besoin d’aide», a insisté Clara Murphy, 10 ans.

Il y avait là de quoi réconforter beaucoup d’autres adultes qui se sentent tout aussi concernés.

Cohérence

«On se demande parfois : est-ce qu’il est déjà trop tard? Il y a une inquiétude, mais en même temps, plutôt que de faire dans le cynisme, je pense qu’on a tous une volonté de faire un geste», a expliqué Maxime, de Québec, en portant sa fille de cinq ans dans les bras.

Justement, certains participants ont tenu à être cohérents jusqu’au bout de leur démarche et, munis de sacs de poubelle, amassaient tous les déchets qui se trouvaient sur leur chemin. «On essaie de supporter la cause à notre façon», a mentionné Madie Cloutier, 21 ans, de la Beauce.

Des députés sortants et de nombreux candidats aux élections fédérales du 21 octobre ont marché au milieu de la foule. Plusieurs jeunes ont par ailleurs tenu à avoir un égoportrait avec Régis Labeaume. Décontracté et souriant, le maire de Québec était accompagné de plusieurs conseillers municipaux de sa formation politique.

La police de Québec n’a relevé aucun incident notable.

— Avec la collaboration de Taïeb Moalla