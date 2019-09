Sylvester Stallone repart en guerre!

Pour la cinquième fois de sa carrière, Sylvester Stallone se glisse dans les habits de l’ex-béret vert John Rambo pour se lancer aux trousses d’un cartel mexicain qui a commis l’erreur d’enlever sa jeune nièce. À 73 ans, l’acteur n’est visiblement pas près de s’offrir une retraite paisible.

Des débuts sulfureux

On a un peu tendance à l’oublier, mais la carrière de Stallone a commencé bien avant que celui- ci enfile des gants de boxe au grand écran. En effet, six ans avant la sortie du premier «Rocky» au cinéma, l’acteur est apparu en 1970 dans «The Party at Kitty and Stud’s», un film érotique qui a été rebaptisé «The Italian Stallion» («L’étalon italien») lorsque Stallone est devenu célèbre. Dans une entrevue accordée au magazine «Playboy», la star a révélé avoir gagné 200 $ pour deux jours de travail sur ce plateau. «J’étais affamé quand j’ai fait ce film. J’étais désespéré. Vous savez, quand on a faim, on fait beaucoup de choses qu’on ne ferait pas en temps normal», a-t-il précisé. On pensait que les bandes du film avaient été perdues, mais celles-ci ont finalement été vendues aux enchères pour 412 000 $ en 2010.

Un coup dur à encaisser

Le 23 février 1994, Sylvester Stallone, alors en couple avec la mannequin Janice Dickinson, pense devenir papa d’une petite fille prénommée Savannah. Mais le bonheur de l’acteur est de courte durée. Cinq mois après la naissance de la fillette, Sylvester n’est pas loin du K.-O. en découvrant qu’elle n’est pas de lui. Trois tests de paternité confirment que le père de l’enfant est en réalité l’ex de Janice Dickinson. Pour Stallone, le coup est dur à encaisser, d’autant plus que le scandale ne manque pas de faire les gros titres de la presse.

Une âme d’artiste

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les gros bras de Sylvester Stallone ne lui servent pas qu’à combattre les méchants dans ses rôles au cinéma. En dehors des plateaux de tournage, l’acteur est aussi un peintre de talent! Sly a développé sa passion pour la peinture dès les années 1970. Depuis, l’artiste a signé pas moins de 400 tableaux. Certaines de ses œuvres, influencées tant par le pop art que par l’expressionnisme allemand, ont été exposées en 2015 au Musée d’Art Moderne de Nice, en France. L’acteur a expliqué que la peinture était un exutoire aux drames qui ont émaillé sa vie. Stallone a néanmoins refusé le poste de directeur du Fonds national pour les arts que lui a offert Donald Trump lors de son élection à la Maison-Blanche. Il faudra donc encore attendre avant de voir le septuagénaire se lancer en politique comme son ami, Arnold Schwarzenegger.

Un éternel guerrier

Depuis sa première apparition sous les traits de Rambo au début des années 1980, l’homme s’est toujours énormément investi physiquement dans ses rôles. Et ce n’est pas parce qu’il a fêté ses 73 ans cet été qu’il va lever le pied. Pour se remettre dans la peau du célèbre vétéran du Vietnam, Stallone a repris un entraînement fastidieux, en soulevant notamment d’énormes pneus de tracteur. «Ce n’est pas parce que vous avez atteint un certain âge que vous devez ressentir cet âge», a commenté Sylvester après avoir publié sur Instagram une vidéo de lui en pleine séance de sport. Qu’on se le dise: le repos du guerrier, ce n’est pas pour lui!

Une grosse collection de couteaux

L’acteur est connu pour avoir conservé tous les couteaux qui lui ont servi dans ses films, de «Rambo» aux «Sacrifiés», en passant par «Cobra» et «La falaise de la mort». Cela lui fait pas mal de lames aiguisées accrochées aux murs chez lui, comme l’a confirmé une autre vedette de films d’action, Jason Statham, qui a croisé l’interprète de John Rambo sur le plateau de tournage de la saga «Les sacrifiés». «Il possède la collection d’accessoires la plus impressionnante que j’ai jamais vue de ma vie, a indiqué ce dernier au site "Films Actu". Stallone a tous les énormes couteaux de Rambo. Sa collection est folle!»

Souffrir pour réussir

En plus de s’entraîner intensivement, Sylvester Stallone n’a jamais hésité à se mettre en danger et à tout donner pour être crédible dans la peau de ses personnages. Pendant le tournage de «Rocky IV», l’acteur a d’ailleurs failli mourir sous les coups de Dolph Lundgren, parce qu’il voulait rendre leur scène de combat sur le ring plus réaliste. «Je lui ai dit: “Je veux quelque chose de réel. Essaie vraiment de me mettre K.-O.!”, a raconté Stallone au dernier Festival de Cannes. C’était la chose la plus stupide à lui dire. Je me suis réveillé aux soins intensifs. J’y suis resté pendant quatre jours, entouré d’infirmières.»

Une vie remplie d’épreuves

Un peu comme Rocky Balboa, parti de rien pour devenir l’un des meilleurs boxeurs du monde, Sylvester Stallone a grandi dans la misère avant de devenir l’une des plus grandes icônes de Hollywood. Il n’a pas eu une enfance facile et il a été frappé, tout jeune, d’une paralysie faciale partielle qui l’empêche de bien articuler ses mots. Cela est un vrai handicap quand on veut devenir acteur, mais pas un défi insurmontable quand on s’appelle Stallone. Malheureusement, le succès ne l’a pas mis à l’abri de nouvelles épreuves. L’acteur a notamment beaucoup souffert du manque de communication avec son fils atteint d’autisme, Seargeoh, né en 1970 de son union avec Sasha Czack. En 2012, l’interprète de Rambo a aussi eu la douleur de perdre son autre fils, Sage, retrouvé mort à 36 ans à la suite d’un arrêt cardiaque. «C’est extrêmement difficile. Mais il faut essayer de recommencer à vivre, sans quoi on peut sombrer dans une spirale», a confié Stallone à «Good Morning America».

Un vrai père poule

Que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les tapis rouges, Stallone s’affiche volontiers avec ses trois filles, Sophia (23 ans), Sistine (21 ans) et Scarlet (17 ans), nées de son mariage avec l’ancienne mannequin Jennifer Flavin. D’ailleurs, l’acteur n’a pas caché sa fierté quand son aînée, Sophia, a décroché son diplôme de l’Université de Californie, ou encore, plus récemment, quand Sistine a fait ses débuts en tant qu’actrice dans le film de requins «Instinct de survie: Piégés», aux côtés de la comédienne québécoise Sophie Nélisse. En véritable papa poule, Sylvester se montre très protecteur envers ses filles. «La première fois qu’un garçon a appelé à la maison, Sophia avait 14 ans. J’ai réalisé que je ne serais pas un papa très ouvert. Il m’a demandé où elle était et j’ai répondu qu’elle était en Égypte... pour toujours», a raconté le chef de clan au magazine «OK!». Pour Stallone comme pour Rambo, la famille, c’est sacré, et il vaut mieux que les autres ne s’en approchent pas trop!