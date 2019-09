Un chasseur qui s'est perdu pendant trois jours raconte sa mésaventure

«Des fois, je disais mayday, mayday. J'avais beau parler, mais ça ne me répondait pas du tout.» Le chasseur perdu pendant presque trois jours, en début de semaine, dans le secteur Chute-des-Passes, au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean, n’en revient pas de sa mésaventure.

Émmanuel Lessard s’est égaré parce qu’il s’est trompé de chemin dans un secteur forestier isolé. «Quand je suis sorti du chalet, il aurait fallu que je tourne à gauche, mais j'ai tourné à droite», a raconté l’homme de 63 ans dans une entrevue exclusive à TVA Nouvelles.

Après avoir roulé environ 70 km dans la mauvaise direction, sous une forte pluie, il s’est immobilisé le long du chemin principal en espérant que des passants l’aideraient. Mais ça n’a pas été le cas.

«Quand j'ai vu une pancarte [chasseur] à l'affût, je me suis stationné sur le bord. Je suis resté là et j'ai attendu qu'il passe du monde, mais il n'en passait pas. La première nuit, il mouillait trop fort. J'ai dit au diable, je ne bouge pas.»

Pendant deux nuits, il a dormi dans sa camionnette. Et tout de suite après la première nuit, il a rationné ses repas en ne mangeant que deux cuillerées à thé de son plat de fèves au lard qu’il avait amené pour son quart de travail.

«Une chance que j'avais amené mon lunch. C'est ça qui m'a sauvé la vie.»

Il a survécu aussi en cueillant des bleuets et en buvant de l’eau puisée dans un fossé. «J'ai pris de l'eau là dans le trou d'eau. L'eau avait été filtrée un peu. Il y avait beaucoup de sable. J'ai dit au diable, je vais boire de l'eau quand même.»

À de multiples reprises, il a tenté d’appeler à l’aide avec sa radio mobile, mais il ignorait qu’elle ne fonctionnait pas.

Dès les premières heures, son fils Alexandre avait entrepris ses propres recherches avec un ami, parcourant un total de 800 kilomètres en trois jours. La Sûreté du Québec (SQ) avait également organisé une opération de sauvetage.

«Le dimanche, c'était vraiment une grosse pluie. On ne voyait rien. On roulait à 50 ou 60 km/h et on surveillait les côtés de la route pour s'assurer qu'il n'y avait pas eu de sortie de route, a raconté Alexandre Lessard. Je me disais, s'il a pris le fossé, il peut être inconscient. Il peut arriver n'importe quoi. Les minutes commencent à compter.»

Mais son père se débrouillait bien. C’est en écoutant de la musique à la radio qu’il a réalisé qu’on le cherchait, car l’animateur parlait d’un chasseur disparu.

«Un gars du lac des Hirondelles est perdu. Hein? C'est moi! Je me suis dit: "pour moi, les gens me cherchent"», a témoigné Émmanuel Lessard.

Mardi dernier, vers 10 h 30, c’est finalement son fils Alexandre qui l’a retrouvé. «La première image que j'ai vue, c'était un camion qui brûlait, mais en réalité, c'était son feu qu'il s'était fait, a dit Alexandre Lessard. Mon ami Guillaume m'a dit: "non, non, c'est ton père". Et là les émotions sont tombées. Quand je l'ai vu, c'était lui. Côté orientation, des fois, ce n'est pas son point fort. Mais il a survécu dans le bois pendant deux jours, tout seul, avec une poignée de "beans".»

La famille Lessard espère que toute cette mésaventure aura permis de faire réaliser une chose à d'autres personnes. Avec toute la technologie disponible aujourd'hui, circuler en forêt avec un équipement GPS peut vraiment faire la différence.

Émmanuel Lessard s’en est sorti finalement en pleine santé. Il est retourné à son travail, dès le lendemain.