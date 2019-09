Il est maintenant possible de déguster une bière aux saveurs de l'Université de Montréal, réalisée à partir d’ingrédients récoltés directement sur le campus.

La bière nommée «Sur la montagne» est issue du mariage entre du miel provenant des six ruches installées près des résidences universitaires et du houblon récolté sur place. «Le but c’est vraiment de promouvoir le côté local, le côté biologique et sain», a expliqué Pascal Prouteau, le directeur de la division résidences, hôtellerie et restauration de l’université, qui est à la tête du projet.

L'Université de Montréal (UdeM) n'a toutefois pas ses propres cuves de brassage professionnel : la boisson a été produite à la Brasserie 11 comtés, en Estrie, durant l’été. Du malt de la région a également été ajouté au mélange.

La bière, de type ale, est actuellement disponible à la cafétéria Chez Valère, dans le pavillon Jean-Brillant de l'UdeM, où 50 à 100 canettes s'écoulent chaque jour. Elles sont également distribuées par le service de traiteur Local local. Depuis mercredi, le pub McCarold, près de la station de métro Côte-des-Neiges, propose aussi la bière de l’université.

Autre bière à venir

L’idée a germé alors que Pascal Prouteau avait une discussion avec le conseiller en biodiversité de l’Unité du développement durable, Alexandre Beaudoin, au sujet des abeilles.

«On a décidé ça un peu sur un coin de table, en regardant les abeilles, à côté du houblon. On s’est regardés et ça a fait tilt», s’est remémoré M. Prouteau.

Quelques semaines se sont écoulées entre la décision d’aller de l’avant et la réalisation du projet. «On a fait une grosse batch. C’est vraiment un projet pilote, mais c’est quand même presque 5 800 canettes», a-t-il expliqué.

M. Prouteau envisage déjà un nouveau brassin pour le mois de janvier. Une autre variété, agrémentée de bleuets cueillis sur le campus, est dans les plans pour l’été prochain.

«Il nous reste encore du houblon, il nous reste encore du miel. J’ai déjà mis 30 kg de miel de côté», a-t-il fait savoir.