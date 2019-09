Une femme de 20 ans portée disparue à Québec

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) demande l’aide de la population afin de retrouver une femme de 20 ans portée disparue depuis jeudi sur le territoire de La Malbaie.

Allison Siconnelly-Longchamp a été vue pour la dernière fois dans l’après-midi et n’a pas donné de nouvelles depuis. La police a des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

La jeune femme mesure 1,74 m (5 pi 7 po) et pèse 50 kg (110 lb). Elle a les cheveux longs teints en bleus et les yeux bleus. La police précise qu’elle a deux tatouages, l’un rose au bras gauche et l’autre est un papillon dans le cou. Elle a également un piercing à l’œil, sur le nez et sur la poitrine. Au moment de sa disparition elle avait une sacoche avec une queue de renard.

Toute personne ayant de l’information permettant de la retrouver peut la transmettre en composant le 911 ou de façon confidentielle au 418-641-AGIR (2447).