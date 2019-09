Ce qu'il faut retenir de la 18e journée de campagne

Alors que la plupart des chefs de parti étaient en relâche en ce samedi, Andrew Scheer a profité de sa présence en Alberta pour dévoiler les détails de son corridor énergétique pancanadien.

Voici ce qui a retenu l'attention aujourd'hui.

Parti conservateur

En Alberta, Andrew Scheer promeut son corridor énergétique pancanadien

Andrew Scheer a vanté samedi, aux côtés de son homologue albertain Jason Kenney, son «ambitieux» projet de construction d'un corridor énergétique pancanadien, qui a reçu un accueil tiède au Québec.

Bloc québécois

Le Bloc québécois préconise un CRTC version québécoise

Le chef bloquiste Yves-François Blanchet a précisé samedi plusieurs de ses propositions en culture, donc celle de doter le Québec de son propre conseil de réglementation de radio et des télécommunications.

Autres

«Bébé passeport» : un meilleur encadrement du tourisme de naissance réclamé

Le gouvernement fédéral doit mettre un frein au tourisme de naissance selon la présidente d'une association qui regroupe 14 000 médecins de la Colombie-Britannique.

Plus de 114 G$ de promesses en 18 jours

Plus de deux semaines sont passées depuis le début de la campagne électorale fédérale, et déjà les partis font pleuvoir des milliards $ en promesses aux électeurs dans l’espoir de former le prochain gouvernement.

Préoccupations variées à l’agenda des aînés

À l’approche des élections fédérales du 21 octobre, les aînés réclament des mesures diverses pour améliorer leur niveau de vie.