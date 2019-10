Il y a cinq ans disparaissait Gilles Latulippe

Déjà cinq ans que Gilles Latulippe a quitté ce monde, et son hommage posthume se fait toujours attendre. Ni parc en son nom à Montréal, ni statue, ni même une biographie exprimée sous forme d’un livre, d’une télésérie ou d’un film.

Son fils Olivier s’en désole, mais pas outre mesure. Il retient la vague d’amour ressentie au décès de notre Symphorien national et roi du burlesque, emporté par un cancer du poumon le 23 septembre 2014, à l’âge de .

«Plus de 2000 personnes étaient venues lui témoigner leur affection et leur admiration dans la chapelle ardente aménagée à l’hôtel de ville de Montréal. Je savais que les gens l’aimaient beaucoup, mais pas à ce point. C’est incroyable le nombre de personnes qui m’ont dit à quel point mon père leur a fait du bien.»

Après avoir fait rire le Québec durant plus d’un demi-siècle, le créateur du Théâtre des Variétés s’est éteint en laissant en héritage son ton blagueur et espiègle, et son irrésistible talent de joueur de tours.

Les parcs

La Ville de Longueuil, où il a longtemps vécu, a créé à sa mémoire le parc Gilles-Latulippe, près du métro, qui sera inauguré sous peu après des travaux de réaménagement. Mais Montréal n’a pas encore emboîté le pas, a souligné Olivier Latulippe, en rappelant que son père adorait se promener dans les parcs. «Mais ce n’est pas à moi à aller frapper aux portes», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Olivier Latulippe aurait aimé voir la vie et la carrière de son père racontées dans un film ou une télésérie.

«Mais je comprends aussi que les gens heureux n’ont pas d’histoire. Mon père a vécu plus de 50 ans avec la même femme, il ne buvait pas, il ne se droguait pas. Je ne pense pas que ça n’aurait pas fait un bon "show"», a affirmé en souriant le fils unique, dont le prénom fait bien sûr référence à un autre champion du vaudeville, Olivier Guimond.

Quant à une statue à l’effigie du coanimateur des «Démons du midi», son fils juge qu’elle ne collerait pas à l’usage de simplicité de l’homme, pourtant considéré comme un monument de l’humour.

Son père a légué une dizaine de livres de blagues. Olivier Latulippe se dit persuadé que ses gags reviendront éventuellement au goût du jour. La seule autobiographie le concernant a été publiée en 1997, sous le titre «Avec un sourire».

Mieux vaut en rire

«Mon père a été un grand homme avec une belle philosophie de vie, qui prêchait le "mieux vaut en rire". Encore aujourd’hui, ça m’aide à surmonter les difficultés de la vie», a expliqué le jeune avocat de formation qui s’est découvert une nouvelle passion comme agent immobilier.

«Mon père riait de tout. Et quand il s’est retrouvé très malade, il tenait à ce qu’on n’en parle à personne. Il ne voulait surtout pas attirer la pitié», raconte-t-il.

«Il a été hospitalisé deux jours après sa dernière représentation à son théâtre de Drummondville. Sur scène, il se sentait revigoré, mais après ses derniers "shows", il s’écrasait dans un fauteuil mis à sa disposition.»

Deux mois avant de mourir, Gilles Latulippe a reçu un vibrant hommage télévisé de Juste pour rire. «Il n’a pas voulu laisser paraître qu’il ne lui en restait plus longtemps à vivre. Il se retenait pour ne pas tousser. Il m’avait dit "j’ai fait rire les gens pendant plus de 50 ans, je ne vais quand même pas les faire pleurer avant de mourir".»

Sa carrière en quelques titres

- Ses principales émissions de télé : «Le zoo du Capitaine Bonhomme», «Cré Basile», «Rue des pignons», «Symphorien», «Les Brillant», «Poivre et sel» et «Les démons du midi».

- Au cinéma, il a joué dans «La vie heureuse de Léopold Z», «Deux femmes en or», «Kamouraska», «Pousse mais pousse égal», «Les chiens chauds».

- En 1967, ce fils de quincaillier fonde le Théâtre des Variétés qu’il dirigera «sans subvention» durant plus de 30 ans.

- Parmi ses Prix et récompenses : titre de Monsieur Télévision, intronisation au Temple de la renommée mondiale de l’humour, Grand Prix de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision, Chevalier de l’Ordre national du Québec.

- À ceux qui méprisaient le burlesque, le comédien qui a joué dans «Bousille et les justes», de Gratien Gélinas, répondait: «il y a une place pour le théâtre populaire, et il y a une place pour le théâtre classique. Vous savez: si vous n’aimez pas le football, vous n’êtes pas obligé d’y aller, mais ne me dites pas que ça ne devrait pas exister.»