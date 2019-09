«Judy»: quand Renée Zellweger se transforme en Judy Garland

Incarner la chanteuse iconique Judy Garland est l’occasion pour Renée Zellweger d’effectuer un retour remarqué au grand écran après «Le bébé de Bridget Jones» (2016) qui mettait fin à six ans d'absence de l'actrice dans les cinémas. «Judy» n’est pas un film biographique comme les autres, puisqu’il se concentre sur la dernière série de concerts donnée par la star avant sa mort.

En 1968, Judy Garland est endettée jusqu’au cou. Si elle veut pouvoir s’occuper de ses deux jeunes enfants et payer les quatre millions de $ US qu’elle doit aux impôts, elle doit accepter l’invitation de Bernard Delfont (Michael Gambon). Celui-ci lui offre de venir se produire la scène du club The Talk of the Town pendant cinq semaines à Londres, au début de 1969. Elle accepte. La série de spectacles devient l’occasion pour elle de se rappeler des éléments clés de son enfance.

«Les films biographiques peuvent offrir un regard sur la vie, moins connue, des vedettes les plus célèbres, de politiciens ou de criminels. C’est un peu une contradiction dans la mesure où un film biographique, qui est une certaine forme de fiction, peut créer une réalité bien plus réelle qu’un documentaire ou des faits», a indiqué le réalisateur Rupert Goold lors d’une conférence au Festival international du film de Toronto (TIFF) au début du mois.

Adapté par Tom Edge de la pièce de théâtre «End of the Rainbow» - littéralement «La fin de l’arc-en-ciel», allusion à la chanson «Somewhere Over the Rainbow» du «Magicien d’Oz», film qui a assuré la renommée de Judy Garland, alors âgée de 16 ans -, «Judy» ajoute des éléments du passé de l’actrice et chanteuse afin d’établir un parallèle. Incarnée par Darci Shaw, la jeune Judy est constamment malmenée et abusée par Louis B. Mayer, le patron des studios MGM qui lui procure somnifères, coupe-faim et pilules diverses.

Renée Zellweger a vu dans le rôle de Judy adulte «l’occasion d’explorer quelque chose qui n’est pas souvent montré lorsqu’on parle de cette personnalité plus grande que nature: ce qu’elle a donné dans son travail et ce que ça lui a coûté. C’est une période de sa vie où elle travaillait parce qu’elle en avait besoin financièrement alors qu’elle avait besoin de repos physique. Sa voix, ce qui lui donnait sa valeur et son estime de soi, est également ce qu’elle est en train de détruire afin de pouvoir s’occuper de ses enfants.»

Témoin d’importance

Rosalyn Wilder (Jessie Buckley, vue dans «Tchernobyl») est chargée par Bernard Delfont de s’occuper de Garland pendant les cinq semaines et, surtout, de veiller à ce qu’elle soit en mesure de respecter ses engagements. La production a réussi à entrer en contact avec elle et l’a embauchée comme consultante. «Elle nous a permis de tout débloquer de cette histoire. La totalité du film en a été modifiée grâce à elle», a souligné le producteur David Livingstone.

«Ma première impression de Judy Garland est qu’il s’agissait de quelqu’un d’extrêmement petit, de très fragile, de plutôt réservé et qu’on avait envie de la protéger. Elle voulait pouvoir vous parler et vous faire confiance. On est une star ou on ne l’est pas. On entre dans une pièce et on devient le centre de l’attention ou pas. Judy l’était», s’est souvenue Wilder pour les besoins du dossier de presse du long métrage.

Devenir Judy Garland n’a pas été une mince affaire pour Renée Zellweger qui a disséqué la star. «Nous avions un but: celui de parvenir à ce quelque chose d’immédiatement reconnaissable de Judy, a-t-elle détaillé à ¨Deadline¨ lors du TIFF. Je ne parle pas de sa manière de chanter, qui lui appartenait et que nous n’avons pas cherché à reproduire. Il y a une manière d’intellectualiser la manière dont elle parle et de la décomposer. Son style comporte des qualités identifiables et je me suis familiarisée avec cet aspect.»

Dans les pages de «Vulture», l’actrice a donné sa clé de sa compréhension de Judy Garland. «Il y a tant de choses qui n’ont pas été permises. On ne nous permet pas d’être humain. Il n’y a aucune place, dans son emploi du temps, pour son équilibre mental. Les choix ont été faits pour elle, elle a été exploitée et, au fond, volée.»

«Je n’ai pas essayé de l’imiter» - Renée Zellweger

C’est Renée Zellweger qui chante les pièces entendues dans le long métrage «Judy», incluant «Somewhere Over the Rainbow» lors de laquelle sa voix se brise et que les spectateurs réunis dans le club terminent la chanson à sa place.

L’actrice - qui a déjà fait la démonstration de ses talents vocaux dans «Chicago», une prestation pour laquelle elle avait obtenu une nomination aux Oscars dans la catégorie de la meilleure actrice - a commencé sa préparation un an avant le début du tournage, aux studios Pinewood de Londres.

«Ce dont il faut se souvenir, c’est ce que je n’ai pas essayé de l’imiter», a-t-elle souligné. À «Deadline», elle a confié avoir découvert «qu’il m’a fallu développer le muscle [de ma voix], ce que je ne croyais pas possible. Mais j’ai appris que c’était vrai. J’ai donc passé énormément de temps à renforcer ce muscle et nous avons travaillé les chansons de manière intensive. La trame narrative était claire, les chansons reflètent ce qu’elle vit à ce moment-là.»

Les costumes et le maquillage ont permis à Renée Zellweger d’obtenir la silhouette de Judy Garland. La costumière Jany Temime, connue pour son travail dans la franchise «Harry Potter», a indiqué que «Renée a été émotionnellement et artistiquement très impliquée dans ¨Judy¨. C’était son film et je crois qu’elle est vraiment rentrée dans la peau de Judy.»

Même son de cloche du côté de Finn Wittrock, qui incarne Mickey Deans, le cinquième mari de Judy Garland.

«Nous ne l’appelions pas Judy sur le plateau, mais elle s’est complètement transformée du premier au dernier jour de tournage, donc je l’ai rarement vue hors de son personnage. Elle portait toujours sa perruque, la prothèse de son nez et des verres de contact. Ce n’est pas avant la soirée de fin de tournage qu’elle est sortie, blonde et portant une robe à couper le souffle. Je me suis dit: ¨Oh oui, c’est vrai. C’est la vedette du film¨.»

«Judy» est à l’affiche depuis vendredi.