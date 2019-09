Les zigzags verts de la CAQ

L’entourage de François Legault devait être un peu piteux, après les manifestations sans précédent sur le climat d'hier où le premier ministre a brillé par son absence.

J’imagine un de ses conseillers lancer aux autres: «Au moins, on a publié une lettre dans le journal.»

Le gouvernement de la CAQ a beau léviter (selon le mot de Rémi Nadeau), s’il y a un dossier qui le ramène au sol périodiquement depuis son élection, c’est bien l’environnement.

Dès la campagne électorale d’ailleurs, la quasi-absence de propositions, dans la plateforme de la CAQ, pour faire face à la crise écologique pourtant reconnue, avait déçu.

Vous me direz: la CAQ a tout de même obtenu une majorité solide. En effet, les préoccupations vertes, on l’a vu dans le sondage Léger-Le Devoir, cette semaine, ne sont peut-être pas aussi déterminantes qu’on le croit dans le choix final de l’électeur. Sera-ce encore le cas dans l'ère post-21 octobre 2019?

Mea culpa

N’empêche, lors de l’assermentation de son conseil des ministres, François Legault avait senti le besoin de faire son mea culpa.

Il allait désormais, avait-il promis, être habité d’une «sincère préoccupation» pour les défis environnementaux: «On a bien reçu le message de la population pendant la campagne. On doit en faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique. On va y travailler, MarieChantal [Chassé], de façon pragmatique, en obtenant des résultats.»

Depuis, l’environnement est pourtant resté, pour le gouvernement caquiste, ce qu’il fut avant cette journée: un dossier un peu embêtant, pour lequel on se montre parfois absent (Cop24, Climate week); dont on s’occupe surtout en réaction à des événements ou aux déclarations intempestives de Dominic Champagne.

Car en matière d’environnement il n’y a pas eu de changement de cap majeur... à part à la tête du ministère, où l’inexpérimentée MarieChantale Chassé fut remplacée par le placide et monocorde Benoit Charette.

Le bilan préliminaire de ce dernier est loin d’être nul, il faut le dire, malgré certaines déclarations bizarres (le 3e lien serait un projet «vert»?).

Heureusement, M. Charette semble déterminé à imposer une consigne sur les bouteilles de vin à la SAQ. La CAQ a aussi maintenu les projets de transports en commun et pourrait en annoncer d’autres.

Lettre

Malgré tout, la lettre du premier ministre adressée «à la jeunesse québécoise», publiée dans nos pages hier, illustrait que ce gouvernement est encore, globalement, dépassé par ce dossier.

Dans sa missive, M. Legault tendait «la main à la jeunesse», mais ne faisait que ressasser son mince programme environnemental de 2018, celui de la «Batterie verte» du nord-est de l’Amérique: électrifier l’économie du Québec; aider nos voisins à délaisser les sources polluantes d’énergie.

Et il n'a toujours pas de plan en matière climatique. Un peu de patience, disait-il hier, il arrivera en janvier 2020. C’est là qu’on pourra vraiment juger si la «préoccupation» de M. Legault et de son gouvernement est «sincère».