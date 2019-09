Plus de 114 G$ de promesses en 18 jours

Plus de deux semaines sont passées depuis le début de la campagne électorale fédérale, et déjà les partis font pleuvoir des milliards $ en promesses aux électeurs dans l’espoir de former le prochain gouvernement.

Le Journal a compilé la liste des promesses annoncées par les chefs des cinq partis principaux depuis le début de la campagne, ainsi que la facture telle que fournie par le parti. Nous vous présentons ici quelques-unes de ces promesses, ainsi que la facture totale de l’ensemble des engagements de chaque formation politique. En 18 jours, le montant total atteint déjà 114 G$, et c’est sans compter certaines promesses que les partis n’ont pas réussi à chiffrer.

Le but de cet exercice étant de vous donner une idée de l’ampleur des montants que vous fait miroiter chaque parti, les mesures qui augmentent les revenus de l’État (telle une hausse de taxes) n’ont pas été soustraites du total.

Les promesses du Parti vert du Canada

Soins dentaires gratuits pour les personnes à faible revenu. Coût : jusqu’à 1,8 G$ en 2028-2029.

Mesures pour protéger la vie privée et la confidentialité, dont interdiction des interceptions sans mandat des communications des citoyens. Coût : Non chiffré.

Retrait des taxes sur le cannabis thérapeutique. Coût : 30 M$ en moyenne par année.

Stratégie pour le transport, dont investissements dans un fonds « permanent pour le transport en commun local », et dans un fonds national pour l’infrastructure cyclable et pédestre. Coût : 200 M$ par année pour les deux fonds.

Appui au transport par autobus dans les régions rurales. Coût : 10 M$ par année.

Stratégie pour le transport, dont développement de réseaux ferroviaires et renforcement des liaisons ferroviaires. Coût : Jusqu'à 720 M$ en 2024-2025.

Décriminalisation des drogues pour faire face à la crise des opioïdes et création d’une réserve de fonds pour « une intervention d’urgence en cas de crise des opioïdes » Coût : 100 M$

Stratégie pour réduire le plastique sur 10 ans, dont la mise en place de « mesures significatives dans le domaine des plastiques océaniques ». Coût : 35 M$ par année.

Davantage de soutien pour les soins en santé mentale, dont « des programmes de traitement communautaire pour la santé mentale, la toxicomanie et l’autisme ». Coût : 1 G$ par année.

Davantage de soutien pour les soins en santé mentale, dont une stratégie pour la prévention du suicide. Coût : 100 M$ par année.

Révision du mandat de Postes Canada pour aider les communautés éloignées, dont retour de la livraison à domicile. Coût : 40 M$ par année.

Mettre en place de services bancaires dans les bureaux de Postes Canada. Coût : 10 M$ par année.

Rendre le parc automobile de Postes Canada 100% électrique d’ici 2030. Coût : 750 M$ par année.

Annuler le projet d'agrandissement de l'oléoduc Trans Mountain et transférer ce financement pour mettre en place un réseau électrique pour l'ensemble du pays. Coût : projet d’agrandissement estimé à 10 à 13 G$ par le parti.

Régime d’assurance-médicaments universel. Coût : 31,5 G$ en moyenne par année sur 9 ans.

Gratuité des études postsecondaires à partir de septembre 2020. Coût : 16,4 G$ la première année, puis 10 G$ en moyenne par année sur 8 ans.

► Total : 65,7 G$

Les promesses du Parti libéral du Canada

Augmenter le nombre de résidences éligibles à l’Incitatif à l’achat d’une première propriété dans les régions du grand Toronto, de Vancouver et de Victoria. Coût : financé grâce aux ressources existantes

Donner jusqu'à 50 000 $ par année à des Canadiens qui voudraient démarrer une entreprise et 250 $ aux nouvelles compagnies pour créer un site Web ou une boutique en ligne. Coût : 163 M$ par année

Création de 250 000 places en services de garde au pays pour les enfants de moins de 10 ans. Coût : 535 M$ par année

Augmenter de 15 % le montant versé via l'Allocation canadienne pour enfants aux parents ayant un enfant âgé de moins d’un an. Coût : 1,2 G$ par année

Augmenter de 10% les sommes versées aux retraités de plus de 75 ans en vertu du programme de Sécurité de la vieillesse, et de 25% la prestation dont ont droit les veufs et les veuves en vertu du Régime de pensions du Canada. Coût : 2,56 G$ par année

Bannir toutes les armes d’assaut de style militaire et permettre aux municipalités de restreindre ou interdire les armes de poing. L'interdiction serait accompagnée d'un programme de rachat. Coût : Pas annoncé

Réduire les impôts en augmentant le montant personnel de base d’environ 2000 $ pour ceux qui gagnent moins de 147 000 $. Coût : 5,6 G$/année

Réduire les frais de téléphonie cellulaire de 25 % et offrir un accès à internet haute vitesse à travers le Canada d’ici 2030. Coût : 1 G$ sur 5 ans

Instaurer un régime d’assurance médicament et négocier avec les provinces et territoires pour améliorer l'accès aux soins de santé mentale. Coût : 6 G$ sur 4 ans

Faire du Canada un pays zéro émission nette de carbone d’ici 2050. Pour ce faire, ils veulent couper l’impôt payé par les entreprises qui développent ou fabriquent des technologies carboneutres. Coût : 67 M$/année en plus de ressources existantes

Fournir des prêts sans intérêts allant jusqu'à 40 000 $ aux propriétaires qui font des rénovations vertes sur leur résidence. Coût : 432 M$/année

Protéger jusqu’à 25 % des terres et des océans au pays d'ici 2025 et élargir le programme d’initiation au camping. Coût : 150 M$/année

Planter 2 milliards d'arbres et lancer une initiative pour "utiliser la force de la nature" pour combattre contre les changements climatiques. Coût : 3 G$ sur 10 ans

► Total : 20,7 G$

Qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens? Emmanuelle présente... un balado animé par Emmanuelle Latraverse.

Les promesses du Nouveau parti démocratique

Imposer une nouvelle taxe sur le patrimoine des plus nantis, qui devront payer jusqu'à 1 % par année pour toute valeur au-delà de 20 M$. Revenus : 9,5 G$ par année

Imposer un plafond sur le prix des services de téléphonie cellulaire et d’Internet, en plus d’ordonner aux entreprises de proposer des forfaits de base avec des données illimitées "abordables". Coût : 0 $

Ressusciter le Fond d'innovation automobile qui obligera les entreprises à créer des emplois au Canada. Coût : 300 M$ par année

Bonifier de 5000 $ la subvention du fédéral pour les achats de véhicules sans émission fabriqués au Canada. Coût : Inconnu

Augmenter les transferts fédéraux dédiés à l'immigration au Québec de 490 M$ à 563 M$ par année, ainsi qu'une série d'autres mesures pour la province. Coût : 73 M$/année

Construire 500 000 nouveaux logements abordables à travers le pays d’ici dix ans. Coût : 5 G$ première année

Offrir des soins dentaires gratuits pour les ménages ayant un revenu total inférieur à 70 000 $, et subventionner les dépenses dentaires des ménages gagnant entre 70 000 $ et 90 000 $. Coût : 856 M$/année

Créer une banque canadienne pour le climat qui aidera les provinces à interconnecter leurs réseaux électriques. Coût : 3 G$

Instaurer une taxe de vente additionnelle 15 % sur les achats de propriétés résidentielles par des acheteurs étrangers. Coût : - 448 M$ par année

Instaurer jusqu'à 5000 $ d'allocations pour aider les locataires qui consacrent plus de 30 % de leur revenu avant impôt au logement. Coût : 1,35 G$ par année

Créer un fonds pour la protection côtière qui permettra de nettoyer mieux la côte et retirer les navires abandonnés. Coût : 40 M$

► Total : 10,6 G$

Les promesses du Parti conservateur du Canada

Prestations parentales et de maternité libre d’impôt. Coût : Jusqu’à 1,1 G$ en 2028-2029.

Retour du crédit d’impôt pour le transport en commun. Coût : jusqu'à 265 M$ en 2028-2029.

Baisse progressive d’impôts avec réduction du taux du premier échelon d’imposition. Coût : jusqu'à 7,1 G$ en 2028-2029.

Crédit d'impôt pour activités sportives pour les enfants. Coût : jusqu'à 261 M$ en 2028-2029.

Crédit d’impôt pour les arts et activités d’apprentissage pour les enfants. Coût : jusqu'à 60 M$ par année en 2028-2029.

Régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) bonifiés. Coût : jusqu’à 763 M$ en 2028-2029.

Révision des programmes de subventions des entreprises. Revenus: 1,5 G$ par année.

Crédit d'impôt en raison de l’âge augmenté de 1000$. Coût : jusqu’à 784 M$ en 2028-2029.

Achat et remplacement d’appareils d’imagerie par résonnance magnétique (IRM) et de tomodensitométrie (TDM). Coût : 1,5 G$ sur 4 ans.

Augmentation de la valeur des paiements aux vétérans dans le programme « Pension à vie ». Coût : 103 M$ la première année, puis 49,8 M$ en moyenne par année.

Mettre fin à l'arriéré des demandes de prestations des vétérans. Coût : 51 M$ sur deux ans.

D’autres mesures pour les vétérans (enquête indépendante sur un médicament anti-malaria; programme des chiens d'assistance). Coût : 24,5 M$ sur trois ans.

Mesures d’aide pour faciliter l’accès à une première propriété (Assouplissement des critères pour accéder ou renouveler une hypothèque, augmentation à 30 ans de la période d'amortissement pour les premiers acheteurs...). Coût : 0$

Commissions d’enquête sur le blanchiment d’argent dans le secteur immobilier. Coût : 20 M$ sur deux ans.

Permettre aux propriétaires de petites entreprises d’alléger leur impôt en fractionnant leur revenu d’entreprise avec leur conjoint. Coût : jusqu'à 46 M$ en 2028-2029.

Rétablissement d’un taux d’imposition réduit pour les petites entreprises qui ont 50 000$ et plus de placements passifs par an. Coût : jusqu'à 688 M$ après 9 ans en 2028-2029.

Commission « sur la compétitivité fiscale et la simplification ». Coût : 20 M$ sur deux ans.

D'autres mesures pour aider les petites entreprises (réduction de 25% des règlements fiscaux, nommer un ministre pour réduire la paperasserie...). Coût : 0$

Crédit d’impôt pour les rénovations écoresponsables d’habitations. Coût : 1,8 G$ sur trois ans, pour les années d’imposition 2020 et 2021.

Enquête sur le scandale SNC-Lavalin. Coût : 10 M$ par année sur deux ans.

Prioriser les projets d'infrastructures « importants qui réduisent les temps de déplacement », comme le projet de troisième lien à Québec. Coût : 0$ pour l’instant, seulement une priorité politique.

Mettre fin à la Banque de l’infrastructure du Canada. Revenus. Coût : Au moins 11 M$ d’économies par année.

Annulation de la TPS sur les factures de chauffage résidentiel. Coût : Jusqu'à 1,4 G$ en 2024-2025.

► Total : 16 G$

Les promesses du Bloc québécois

Projet de loi pour interdire les brèches dans la gestion de l’offre lors de négociations commerciales. Coût : 0$.

Taxer les géants du web et obliger les fournisseurs de service en ligne à récolter la TPS. Revenus : 600 M$ à investir dans un fonds culturel et médiatique.

Incitatifs pour l’acquisition d’autobus scolaires électriques. Coût : 14 M$ par an lorsque le programme sera à maturité.

Rabais pour l’achat de véhicules zéro émission. Coût : 150 millions sur trois ans.

Plan pour retirer les « pesticides tueurs d'abeilles » et fonds pour faire la transition pour les producteurs. Coût : 300 M$ sur quatre ans.

Permettre de retirer de l’argent des REER pour rénover les maisons de sinistrés touchés par les changements climatiques. Coût : 0 $

Retour du programme de soutien ÉcoÉNERGIE pour la rénovation résidentielle et y ajouter un nouveau volet commercial. Coût : 400 M$ par an.

Six mesures pour appuyer la relève agricole, dont fournir un prêt sans intérêt pour aider à constituer une mise de fonds pour l’achat d’une entreprise agricole. Coût : 100 M$ par an.

Péréquation verte : imposer une taxe carbone dans les provinces les plus polluantes et récompenser avec cette taxe les provinces les plus écolos, réduire la part du système de péréquation actuel. Revenus : 21,5 G$ d'économies pour le gouvernement fédéral sur 10 ans.

Des mesures pour faire face à l’afflux de demandeurs d’asile irréguliers à Saint-Bernard-de-Lacolle, dont droit de veto pour le Québec sur les demandeurs d’asile expulsés et suspension de l’Entente sur les tiers pays sûrs. Coût : Non chiffré.

Projet de loi pour assujettir les entreprises de compétences fédérales basées au Québec à la loi 101. Coût : Non chiffré.

Des mesures les francophones hors Québec, dont bilinguisme obligatoire pour les juges de la Cour suprême et pouvoirs accrus au Commissariat aux langues officielles du Canada. Coût : Non chiffré.

Projet de loi pour que la citoyenneté canadienne au Québec soit conditionnelle à « une connaissance suffisante du français ». Coût : Non chiffré.

Des mesures pour protéger les fleurons économiques, dont cesser le projet de commission pancanadienne de valeurs mobilières, et réclamer une utilisation « plus active » de la Loi sur Investissement Canada pour. Coût : Non chiffré.

Projet de loi pour « que le vote et les services publics fédéraux soient offerts et reçus à visage découvert ». Coût : Non chiffré.

► Total : 1 G$