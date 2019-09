Que du bonheur dans «Abominable»!

Quel plaisir – pour les yeux, les oreilles, le cœur et la tête – que le film d’animation «Abominable» qui rappelle l’admirable franchise «Dragons»!

Un animal blanc et poilu est pourchassé dans un laboratoire alors qu’il tente de s’enfuir. La docteure Zara (voix de Sarah Paulson en version originale) tente de le calmer afin de le remettre en cage. Manque de chance pour elle, l’animal en question parvient à s’échapper et à trouver refuge sur un toit de la mégalopole chinoise, devant une affiche touriste vantant les mérites du mont Everest.

Nous passons à Yi (voix de Chloe Bennet), qui habite avec sa mère (voix de Michelle Wong) et sa grand-mère (voix de Tsai Chin). L’adolescente travaille et économise, sans rien dire à aucune des deux femmes, afin de faire un voyage. Alors qu’elle se réfugie sur le toit de l’immeuble pour y jouer du violon, elle y trouve la créature, qu’elle surnomme immédiatement Everest, et s’engage à l’aider à retourner dans son Himalaya d’origine. La suite de ce film d’animation de 97 minutes se savoure sur un grand écran.

La scénariste et réalisatrice Jill Culton mise sur une histoire reprend des thèmes familiers (amitié, famille, respect de la nature, etc.) et habituels dans les longs métrages destinés aux enfants tout en parvenant à leur présenter de manière originale. Le périple qu’effectue Yi en compagnie de son voisin Peng (Albert Tsai) et de son cousin Jin (Tenzing Norgay Trainor), tout en évitant les méchants à la poursuite d’Everest, est l’occasion de scènes visuellement époustouflantes, comme cette course au milieu d’un champ de fleurs jaunes. L’humour n’est pas oublié, le personnage de Peng étant le comique de ce trio, ses jeux avec Everest arrivant toujours à point nommé pour adoucir les propos plus sérieux.

Mais c’est au niveau de l’émotion que Jill Culton tape dans le mille. Utilisant à merveille le souvenir du père de Yi et le violon de l’adolescente, elle offre des moments inoubliables, telle cette scène musicale exceptionnelle (un «mashup» qui explose sur le «Fix You» de Coldplay) devant le Grand Bouddha de Leshan.

«Abominable» fait penser, tant au niveau du dessin du yéti que des leçons contenues, à «Dragons». On y trouve la même chaleur, la même humanité, le même émerveillement, les mêmes rires et le même «scrounch» dans la gorge. Oui, pas de doute, «Abominable» est un bien beau cadeau de bonheur!

Note: 4 sur 5