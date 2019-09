Renée Zellweger en route vers les Oscars grâce à «Judy»

Il y a fort à parier que la performance de Renée Zellweger en Judy Garland lui vaudra une nomination aux Oscars. Et, pourquoi pas, la statuette de la meilleure actrice.

Adaptée d’une pièce de théâtre de Peter Quilter, «Judy» n’est pas une biographie linéaire. Les premières minutes du film sont consacrées à l’adolescente (incarnée par Darci Shaw) sur le plateau du «Magicien d’Oz». On passe ensuite à Judy (Renée Zellweger) adulte, en fin de carrière et sans le sou.

Le va-et-vient se poursuivra tout au long des 117 minutes, les scènes de début de carrière de la star, abusée par Louis B. Mayer, gavée de pilules et privée d’enfance servant à expliquer son déséquilibre psychologique. Recette facile certes, mais efficace, le spectateur étant rapidement impressionné par la combativité de cette femme hors du commun. Sa fragilité aussi impressionne, son mal-être, son besoin d’être toujours saoule, gelée aux pilules, «partie», comme pour être à l’extérieur de sa propre vie.

Judy Garland est à Londres pour effectuer une série de spectacles dans une boîte de nuit. Elle est surveillée par Rosalyn (Jessie Buckley) qui doit s’assurer qu’elle monte bien sur scène. Les «bons» soirs alternent avec les mauvais. Elle revoit Mickey Deans (Finn Wittrock), qu’elle épouse en cinquième noce. Il sera le dernier. Quelques détours fictionnels – mais tirés de sa vie – ont été ajoutés, comme sa rencontre avec deux fans gais ou son interprétation de «Over the Rainbow», qu’elle est incapable de continuer et que l’audience poursuit à sa place.

Renée Zellweger n’a pas tenté de se fondre dans son personnage, respectant plutôt la volonté du réalisateur Rupert Goold. Si elle adopte la façon de parler et de bouger de la chanteuse et actrice, qu’elle est coiffée et habillée comme son sujet, elle n’en conserve pas moins sa voix – notamment dans toutes les scènes chantées –, et ses mimiques (comme son pincement de lèvres, par exemple). Impossible, donc, d’oublier Renée au profit de Judy. Mais, étrangement, ce n’est pas uniquement Renée qu’on voit à l’écran. L’actrice s’efface parfois au profit de Judy (notamment lors de plans larges), autant d’apparitions sporadiques rendant l’expérience d’autant plus déconcertante.

Ainsi, on ne peut s’empêcher de penser à Rami Malek dans «Bohemian Rhapsody» l’an dernier. Puisque l’acteur est reparti avec la statuette du chevalier de l’Académie des Oscars, Renée Zellweger semble donc, pour l’instant, en pôle position.

Note: 3,5 sur 5