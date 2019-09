Un rassemblement historique

Des centaines de milliers de personnes ont marché pour le climat à Montréal vendredi dans ce qui est devenu la plus importante manifestation de l’histoire du Québec, une mobilisation monstre que les politiciens pourront difficilement ignorer, disent plusieurs.

« C’est au-delà de tous nos espoirs, dit Patrick Bonin, de Greenpeace Canada. On atteint un point de bascule dans la mobilisation. On n’a jamais vu ça. »

La foule était si nombreuse vendredi qu’après deux heures de déambulation, la tête du cortège avait gagné le point d’arrivée alors que la queue n’avait même pas commencé à avancer, à plus de 4 kilomètres de là.

AFP La grande marche pour le climat s'est mise en branle à Montréal, vendredi, avec à sa tête la jeune militante suédoise Greta Thunberg.

Joël Lemay / Agence QMI Photos du départ de la marche pour le climat sur avenue du Parc à Montréal le vendredi 27 septembre 2019. JOËL LEMAY/AGENCE QMI

AFP Des dizaines de milliers de manifestants pour le climat défilent dans les rues de Montréal

MAXIME DELAND/AGENCE QMI La grande manifestation pour le climat tenue dans les rues de Montréal a réuni des centaines de milliers de personnes soucieuses de l’environnement, dont la militante écologiste suédoise Greta Thunberg, le vendredi 27 septembre 2019. MAXIME DELAND/AGENCE QMI

MAXIME DELAND/AGENCE QMI La grande manifestation pour le climat tenue dans les rues de Montréal a réuni des centaines de milliers de personnes soucieuses de l’environnement, dont la militante écologiste suédoise Greta Thunberg, le vendredi 27 septembre 2019. Sur la photo, on aperçoit le père de Greta, Svante Thunberg. MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Selon nos sources policières, au bas mot 300 000 personnes ont convergé au centre-ville de Montréal.

Les organisateurs évaluent quant à eux le nombre à 500 000. Au moins 40 000 citoyens ont marché ailleurs dans la province.

Plus qu’au printemps érable

Dans tous les cas, les participants étaient plus nombreux que les 200 000 réunis au sommet du printemps érable en 2012 et les 150 000 présents contre la guerre en Irak en 2003, chaque fois dans la métropole québécoise.

Même le Service de police de la Ville de Montréal a qualifié le rassemblement d’« historique » sur son compte Twitter.

« Vous pouvez être fiers de vous », a déclaré au micro la militante suédoise Greta Thunberg, devenue l’égérie du mouvement.

« Le peuple a parlé », a-t-elle ajouté.

Sa « grève scolaire pour le climat » a commencé il y a un an pour dénoncer l’inaction des dirigeants de la planète, qui se réchauffe à un rythme alarmant, selon les scientifiques.

Depuis, ses grèves hebdomadaires ont pris des proportions mondiales. Mais de toutes les villes du monde où avaient lieu des rassemblements vendredi, c’est à Montréal que les marcheurs ont été les plus nombreux.

Pacifique

« C’est non seulement la plus grosse [de l’histoire du Québec], mais c’est aussi une des plus réussies », explique Jacques Létourneau, président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

Car malgré son ampleur, la marche s’est déroulée dans une atmosphère pacifique et joviale. De nombreux adultes et enfants accompagnés de leurs parents étaient mêlés à la marée d’étudiants et d’adolescents.

Une seule personne a été arrêtée par les autorités après s’être approchée du premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

Se faire entendre

Selon les environnementalistes, les dirigeants n’auront pas le choix de tenir compte de cette mobilisation.

« S’il y a autant de monde, c’est qu’il reste beaucoup de travail à faire », a d’ailleurs commenté Isabelle St-Germain, de l’organisme Oxfam-Québec.

– Avec Axel Marchand-Lamothe et Pascal Dugas Bourdon