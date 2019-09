Une église emménage dans un ancien bar de danseuses nues

Une église de la banlieue de West Palm Beach, en Floride, a trouvé une nouvelle maison assez originale : un ancien bar d’effeuilleuses.

Le pasteur de l’église, Josh Mauney, a confirmé que l’église d’à peine 20 mois d’existence s’était portée acquéreur du bar d’effeuilleuses «Double Dee’s Ranch» dans le but de transformer l’établissement en lieu de culte.

«Je crois que Dieu ouvre des portes qu’une église jeune de 20 mois est incapable d’ouvrir par elle-même», mentionne-t-il.

L’église NewSound tient des messes chaque dimanche dans une école secondaire de Wellington et compte environ 1000 membres. Au «Double Dee’s», on prévoit pouvoir accueillir entre 600 et 700 personnes.

Mais avant, des travaux devront être réalisés à l’intérieur. Les poteaux seront notamment retirés au profit de bancs d’église et de l’équipement électronique sera installé de façon permanente sur place.

«Ça ne me dérange pas d’être dans un bâtiment qui était un bar de danseuses nues, pas plus que d’accueillir dans mon église une personne qui était une danseuse nue dans sa vie», souligne le pasteur.

«Nous croyons que nous pouvons apporter de l’espoir et de la guérison à n’importe quel endroit, poursuit-il. C’est ce que nous tentons de faire.»

Le pasteur Mauney est un vétéran des Forces aériennes des États-Unis et le père de quatre enfants. Il souligne que les fidèles sont très excités à l’idée d’avoir enfin une maison permanente où auront lieu les messes dominicales.

Il indique qu’une entente a été signée et que seuls les papiers légaux restent à être réglés, mais refuse de dévoiler le montant de la transaction.

Les premières messes à l’ancien «Double Dee’s» pourraient avoir lieu aussi tôt qu’au début de 2020.