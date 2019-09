131 jours dans l’Himalaya

Une jeune Montréalaise a affronté la beauté sauvage de l’Himalaya pendant 131 jours, un périple éprouvant de près de 1350 kilomètres durant lequel elle a dû repousser toutes ses limites imaginables.

«Pendant presque cinq mois, t’es presque tout le temps avec toi-même et l’immensité des montagnes. Ç’a été une thérapie par la nature. Quand t’es dans une situation comme ça, t’oublies le stress du quotidien qui, dans le fond, est futile», a raconté samedi au Journal Mathilde Godbout, commençant à peine à se remettre de ses émotions, et d’une bonne fièvre.

Du 8 mai au 17 septembre dernier, elle et son compagnon de voyage, David Brophy, ont effectué une longue randonnée les amenant à gravir des montagnes, à escalader des pics de glace et à faire des descentes en rappel, sortant de leur zone de confort à chaque instant, sans compter les nuits froides dans une tente et la nourriture déshydratée quotidiennement.

Première Québécoise ?

«C’est un effort physique absolument considérable. Ça représente environ 93 700 m de montée et 92 800 m de descente. Mais c’est surtout au niveau mental que c’est éprouvant, on ne peut jamais abandonner», soutient la Montréalaise de 23 ans.

Selon les informations qu’elle a pu glaner au Népal, elle serait la plus jeune personne sur le globe, mais aussi la première Québécoise à réussir la Great Himalaya Trail, la traversée complète de l’Himalaya.

«C’est tellement fou ! J’en reviens pas, honnêtement. Je me considère juste comme très chanceuse d’avoir eu cette possibilité. Mon compagnon de voyage, qui est comme mon frère, a tout payé les permis nécessaires, ce qui a beaucoup réduit les coûts pour moi», explique-t-elle.

L’étudiante, qui réalise un baccalauréat en environnement à l’Université McGill, a dû débourser environ 3000 $ pour son billet d’avion et tout son équipement, qui est plus qu’essentiel pour réussir le périple.

Rencontres avec l’humain

Complètement dépaysée, la jeune femme a pu découvrir des paysages magnifiques et faire des rencontres marquantes avec des Népalais.

« Les vues auxquelles on avait droit dans les montagnes, c’était tout simplement incroyable. Mais c’est aussi les contacts avec les gens là-bas, comme notre guide. Des peuples qui ne voient presque jamais d’étrangers. J’ai pu échanger avec eux un peu, ayant une base en langue népalaise », relate-t-elle, encore touchée.

Pas encore tout à fait remise de son odyssée « surréaliste », elle coule présentement des jours tranquilles chez des membres de sa famille, en France.

«Je ne serais pas encore prête à faire un retour complet dans la civilisation, dans le fourmillement de Montréal, les cours et tout ça. La tête n’y serait pas. Je compte recommencer l’université cet hiver. Pour l’instant, je n’ai pas vraiment de plan», avoue Mathilde, qui a visité une trentaine de pays dans sa vie.

Son périple en chiffres

131 jours

34 jours avec un guide

1350 km

93 700 mètres de montée

92 800 mètres de descente