Alzheimer infantile : un médicament donne espoir à un garçon de 3 ans

Un médicament encore expérimental donne un peu d’espoir à un garçon d’Omaha, dans l’État du Nebraska, atteint de la rare maladie génétique de Niemann-Pick de type C, aussi appelée l’Alzheimer infantile.

La chaîne local KETV s’est rendue à la rencontre du petit Osama Hamad, trois ans seulement, qui souffre de cette maladie mortelle à laquelle aucun remède n’a encore été trouvé. Mais un nouveau médicament redonne espoir à ses parents.

Le petit Osama a récemment appris à parler et à marcher, des gestes rendus possibles, selon ses parents, par sa nouvelle médication expérimentale.

«C’est comme du Febreeze, explique sa mère Deanna Hamad. La médication est ingérée et elle attrape le cholestérol pour l’abaisser et l’extraire du corps.»

La maladie dont est atteint le petit Osama est extrêmement rare. Le corps d’un patient touché devient inapte à traiter et à éliminer les quantités anormales de cholestérol et autres lipides. On l’appelle l’Alzheimer infantile parce que le corps oublie comment fonctionner.

Le nouveau médicament prometteur semble repousser les symptômes de l’enfant et ses parents espèrent que l’organisme réglementaire américain (FDA) l’approuvera rapidement afin qu’ils puissent continuer à l’utiliser.

Pour le moment, Osama doit poursuivre des séances de thérapie pour maintenir sa parole et sa capacité motrice.

«Parfois, je veux juste tout oublier et ignorer la situation», raconte le père d’Osama. Mais il sait bien qu’il ne peut pas et, avec sa femme, ils entendent continuer de se battre pour leur fils.

«Je suis assurément plus optimiste maintenant, affirme Mme Hamad. Il passera au travers, ils se battra et nous lui trouverons un remède.»