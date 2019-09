Des vers à trois sexes découverts dans un lac américain

Un ver possédant trois sexes différents, pouvant survivre à 500 fois la dose mortelle d’arsenic pour un humain et protégeant sa progéniture dans une poche kangourou a été découvert dans un lac américain réputé pour son hostilité extrême.

Des scientifiques de l’université Caltech ont annoncé cette semaine leur découverte dans la revue «Current Biology».

Le ver au nom temporaire d’ «Auanema sp.» vit dans le lac Mono, situé à l’est du parc Yosémite, en Californie. Trois fois plus salé que la mer, au pH basique de 10 et avec une forte concentration en arsenic, le lac de 180 km2 de superficie est hostile à toute vie animale. On trouvait toutefois une espèce de crevette endémique et une mouche plongeuse, qui était jusqu’à présent les seuls animaux connus à s’être adaptée à ses conditions extrêmes.

En comparant la nouvelle espèce «Auanema» à des espèces sœurs du même genre, les chercheurs ont découvert que tous présentaient une résistance élevée à l'arsenic, même si elles ne vivaient pas dans des environnements riches en arsenic, ce qui laisse présager une prédisposition génétique à la résilience.

«Les extrémophiles peuvent nous apprendre énormément sur de nouvelles stratégies pour faire face au stress, a déclaré par communiqué Pei-Yin Shih, doctorant en biologie qui a participé à la découverte. Notre étude montre que nous avons encore beaucoup à apprendre sur la manière dont ces animaux composés de seulement 1000 cellules maîtrisent la survie dans des environnements extrêmes.»

Les chercheurs envisagent de déterminer s’il existe des facteurs biochimiques et génétiques particuliers à «Auanema sp.» afin de trouver des solutions à des problématiques humaines.

L’eau potable contaminée à l’arsenic est une préoccupation majeure: 137 millions de personnes vivent avec une intoxication chronique dans le monde, qui s’attaque au système digestif avant de tuer la personne. Comprendre comment ces vers traitent l’arsenic aidera à mieux comprendre comment l’arsenic s’attaque au corps humain.

Les vers trouvés dans le lac Mono font partie des nématodes, le type d’animal le plus répandu sur la Terre et vivent sous toutes les latitudes et dans tous les milieux. Les chercheurs ont donc estimé qu’ils pourraient trouver de ces vers en moyenne grands d’un millimètre dans ce lac. L’équipe du professeur en biologie Paul Sternberg y aura finalement trouvé huit espèces, allant du parasite bénin au prédateur.