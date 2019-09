En mission pour ceux qui souffrent

Pour éviter des drames, deux ex-militaires aux prises avec un trouble de stress post-traumatique veulent aider ceux qui souffrent dans leur nouveau havre de paix du Vieux-Port de Québec.

Les deux propriétaires du Café Félin Ma Langue Aux Chats ont voulu créer un nid douillet dès le seuil de la porte. Quand l’esprit dérape et que le psychologue ne suffit pas, elles souhaitent accueillir les clients et apaiser leur tourmente.

« On est sorties les deux de l’armée parce qu’on était malades. On cherchait un endroit où on se sent chez nous parce que moi, je ne suis pas chez moi nulle part, même si j’ai ma maison. Il n’y a pas d’endroit pour les gens comme nous. On se fait un cadeau pour essayer d’être bien », explique Marie-Pier Tremblay.

En 2017, après 10 ans de service et deux missions pénibles, Marie-Pier est devenue une ancienne combattante à l’âge de 28 ans. Deux ans après, elle vit son quotidien en montagnes russes avec plusieurs comprimés à avaler.

Briser l’isolement

En Afghanistan, le drapeau canadien a été descendu pour la dernière fois le 12 mars 2014. Quelques années plus tard, des symptômes apparaissent chez des vétérans, et des crises doivent parfois être désamorcées. Marie-Pier ne sait pas si elle est revenue de Kaboul, mais elle aimerait y retourner.

Sa partenaire d’affaires se motive avec ce projet commun. « C’est comme si on se payait une autre thérapie. On pense à nos confrères, et il y a beaucoup trop de suicides. Ici, tu n’es pas étiqueté, ce n’est pas écrit dans ton front. On veut pouvoir se réfugier. S’il y a une détresse, on veut faire savoir que nous sommes là », ajoute Lisa Cyr, membre des Forces canadiennes pendant 12 ans.

« Juste d’avouer ton post-traumatique, ce n’est pas évident. J’ai braillé pendant une demi-heure, incapable d’arrêter. Ça faisait deux ans que j’étais à la maison parce que je ne me donnais pas le droit de sortir. Le premier réflexe, c’est de s’isoler », précise-t-elle.

À Québec, le café existe depuis 2015, mais la mission s’est transformée un peu. À l’intérieur, certains chats portent également le nom d’un frère d’armes décédé au combat ou par un geste volontaire.

Désamorcer la crise

Des données de la Défense nationale indiquent que 15 membres de l’armée canadienne se sont suicidés en 2018. Une étude réalisée par Anciens Combattants Canada en 2018 affirme que leurs membres courent un risque plus élevé.

Dans la continuité de leur action, les deux propriétaires cherchent à embaucher des gens atteints de trisomie 21 ou du trouble du spectre de l’autisme. À plus long terme, les deux propriétaires aimeraient aussi avoir une ligne d’aide téléphonique. Elles misent conjointement sur une approche humaine.

« C’est notre argent qu’on investit. On ne fume pas, on ne boit pas et on ne se drogue pas. On veut redonner à la communauté. »