Excédé par la vermine, un propriétaire devient exterminateur

Excédé par les punaises de lit et les coquerelles qui tourmentaient ses locataires en plus de lui coûter une fortune en frais d'extermination, le propriétaire d'immeubles Bobby «Léar» Potvin a décidé d’empoigner le proverbial taureau par les cornes.

Il a obtenu sa certification d’exterminateur et il traite dorénavant lui-même ses 60 logements de façon préventive.Le «24 Heures» l'a accompagné pendant une de ses séances au début du mois, dans un appartement de la rue Lajeunesse, dans le quartier Villeray.

«La femme qui vit ici pense avoir aperçu un cafard dans sa cuisine hier, alors elle m’a appelé», a raconté Bobby Potvin à travers son masque purificateur tandis qu’il applique un poison virulent dans les interstices susceptibles d’abriter ce parasite qui prospère notoirement dans les parages du marché Jean-Talon. «Pas de risque à prendre : je traite», a poursuivi le propriétaire-exterminateur.

Pendant que M. Potvin a fait ce qu’il avait à faire, le photographe et le journaliste de cet article portent eux aussi un masque et se sont relayés à tour de rôle; l’ambiance toxique a mis deux heures à se dissiper.

«Terminator»

Il y a une quinzaine d’années, la facture de «gestion parasitaire» de M. Potvin s’élevait à plus de 12 000 $ annuellement, et les infestations resurgissaient périodiquement.

«Un exterminateur réputé m’a permis de l’observer pour apprendre tandis que j’obtenais mes licences pour épandre les produits et pour les acheter», s’est-il souvenu.

L’argent qu’il épargne désormais, M. Potvin a dit le réinvestir intégralement pour se procurer les poisons haut de gamme les plus coûteux. «Je dis souvent pour rire que je ne suis pas un exterminateur, mais un Terminator. Je veux que ça se termine... et ne plus devoir revenir!» a-t-il plaisanté.

Toujours prévenir

Afin de détecter d’éventuelles bestioles indésirables, le propriétaire-exterminateur pose une fois par mois des pièges dans les corridors de ses immeubles des secteurs Saint-Laurent, Villeray, Saint-Michel et Hochelaga.

Il traite préventivement chacun de ses appartements une fois par saison ou, comme pendant la visite du «24 heures», en cas d’alerte. «Ça ne laisse aucune chance à la vermine de coloniser mes immeubles», a-t-il assuré.

Ce souci d’apporter la «paix» aux occupants de ses logements lui a inspiré le nom de sa compagnie de gestion parasitaire: Zen Extermination.

«Jouer dans les poisons ne m’amuse pas, alors je ne traite que mes propres immeubles, ça me suffit», a précisé M. Potvin.

Il accepte toutefois une exception pour les édifices adjacents aux siens. «En assainissant les immeubles voisins, je protège les miens», a-t-il conclu.