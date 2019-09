Un événement en présence de Maxime Bernier sème la controverse

Une discussion sur la «liberté d’expression», à laquelle doit participer Maxime Bernier dimanche soir à Hamilton, se déroulera sous forte escorte policière alors que des groupes de protestataires promettent de s’inviter à l’événement.

La direction du Parti populaire du Canada (PPC), dont Maxime Bernier est le chef, dit avoir été mis au courant par la direction du Collège Mohawk à Hamilton, en Ontario, que des groupes s’organisaient sur internet pour perturber l’événement, prévu depuis plusieurs semaines.

La directrice générale du PPC, Johanne Mennie, a affirmé à l’Agence QMI que, face aux menaces, l’annulation de l’activité a été un temps évoquée. Finalement, Maxime Bernier devrait bel et bien participer au panel sur la liberté d’expression «malgré les coûts plus élevés causés par les pressions des activistes d’extrême gauche qui souhaitaient que l’événement soit annulé», a indiqué le parti dans un communiqué.

Selon le Parti populaire, le Collège Mohawk a en effet dû multiplier par dix ses dépenses pour la tenue de l’événement, auquel participeront également l’animateur américain Dave Rubin, pourfendeur notoire de la mouvance «antifa», ainsi que l’ex-chroniqueur de droite Salim Mansur, dont le Parti conservateur a rejeté la candidature.

La présence supplémentaire des policiers a aussi été demandée par l’équipe de Maxime Bernier.

Sur Facebook, certains groupes militants comptaient toujours se rendre sur place dimanche.

«Nous devons être présents pour savoir qui sont les racistes, les misogynes, les homophobes, les transphobes et ceux qui nient les changements climatiques», peut-on lire sur la description de l’événement «All Out Against Maxime Bernier».