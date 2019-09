Le choix des libéraux de Justin Trudeau de s’enorgueillir d’accumuler les déficits et de ne pas revenir à l’équilibre budgétaire inquiète et choque les analystes de «La Joute» Mathieu Bock-Côté et Jonathan Trudeau.

«C’est rendu décomplexé cette histoire-là, ça n’a plus aucun bon sens. On nous parle, juste pour les quatre prochaines années, de près de 100 milliards de déficits, sans parler de retour à l’équilibre budgétaire», s’étonne Jonathan Trudeau.

Ce dernier souligne que les libéraux doivent vraiment croire que les électeurs sont devenus imperméables à la notion de déficits pour proposer un plan comme celui-là. Il y va cependant d’une mise en garde : «faites attention à l’élastique».

«Vous pouvez tendre un élastique, tendre un élastique, mais un moment donné, vous atteignez le point de tension. L’élastique finit par vous péter dans la face.»

Mathieu Bock-Côté se montre encore plus incisif envers les libéraux, qu’il qualifie d’«irresponsables».

«C’est une conception fantaisiste des finances publiques, c’est une conception fantaisiste même d’un pays. [...] S’enorgueillir du déficit, en faire une marque d’audace politique, il y a là-dedans quelque chose qui relève de l’irresponsabilité économique et, comme on disait autrefois, de l’iniquité intergénérationnelle, parce que tôt ou tard, il va falloir payer», déplore le chroniqueur.

Au sujet de cette iniquité, Jonathan Trudeau souligne que les jeunes qui se préoccupent de leur futur en raison des questions environnementales devraient également s’inquiéter du poids de la dette sur les finances publiques, particulièrement quand le gouvernement accumule les déficits en temps de prospérité économique pour faire du «clientélisme».

