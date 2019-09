CCM veut offrir des bâtons sur mesure à ses clients

Capture d'écran tirée de YouTube

Le système produit par l’Institut national d’optique (INO) comprend une caméra haute vitesse et un logiciel qui fournit l’information et l’analyse nécessaires, y compris la trajectoire 2D, la vitesse de la rondelle, et plus. Sur la photo, un laboratoire de CCM, à Montréal, où ce type de tâche est déjà effectué. Ce système est toutefois trop coûteux et complexe pour être installé en magasin.