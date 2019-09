La campagne électorale devrait véritablement prendre son envol cette semaine avec la présentation mercredi du Face-à-Face sur les ondes de TVA. Après les 20 premiers jours de la campagne électorale, Mario Dumont dresse un bilan des éléments importants des programmes des principaux partis fédéraux.

Parti libéral

Les libéraux misent fort sur la classe moyenne pour décrocher un deuxième mandat le 21 octobre prochain en promettant des crédits et des baisses d’impôt, notamment pour les jeunes familles.

Le plan libéral compte également sur des mesures environnementales ambitieuses. «Des objectifs que certains qualifient d’irréalistes, d’autres disent que ça manque de moyens, mais on veut arriver à une économie carboneutre en 2050», note Mario Dumont.

Encore lundi, Justin Trudeau misait sur le contrôle des armes à feu, un aspect important de la plateforme du gouvernement sortant. Cette plateforme compte par ailleurs d’importants déficits et aucun retour à l’équilibre budgétaire à court terme.

«Je ne le mets même pas dans son cas comme un point négatif. On a eu l’impression [dimanche] que ça fait partie de sa politique. On investit beaucoup, on dépense beaucoup. On fait des déficits et on va continuer à en faire.»

Parti conservateur

Les principales annonces conservatrices ont tourné autour du portefeuille des électeurs. Le PCC promet des crédits d’impôt (notamment pour les activités scolaires et le transport en commun) et des baisses d’impôts généralisées.

Andrew Scheer, contrairement aux libéraux, vise un retour à l’équilibre budgétaire dans cinq ans. «On va devoir répondre à plus de questions sur comment on y arrive», souligne toutefois Mario Dumont.

Le chef conservateur a également mis de l’avant à plusieurs reprises l’idée d’un corridor énergétique pancanadien afin de faire circuler dans le pays le pétrole local, mais aussi, affirme-t-il, l’hydroélectricité québécoise. Un projet déjà décrié par les environnementalistes.

Toujours concernant l’environnement, Andrew Scheer souhaite abolir la taxe carbone qu’il estime inefficace pour lutter contre les changements climatiques.

Nouveau Parti démocratique

Le NPD promet de s’attaquer à la crise du logement qui touche principalement les grandes villes comme Vancouver et Toronto, et de plus en plus Montréal.

Le chef Jagmeet Singh affirme également que le plan environnemental du NPD est le «meilleur» de tous les partis fédéraux. «Ils ont certainement un plan ambitieux pour les changements climatiques, soulève Mario Dumont. Jagmeet Singh n’hésite pas à dire tous les jours que son plan est suffisamment sérieux et même meilleur que celui du Parti vert.»

Comme à son habitude, le NPD a également mis de l’avant plusieurs mesures sociales, notamment en santé avec des promesses sur l’assurance-médicament et les soins dentaires. «En promettant plusieurs mesures sociales, le NPD se trouve souvent dans les plates-bandes des provinces, note l’animateur. On dit qu’on pourrait s’entendre avec les provinces et travailler en collaboration pour implanter ces éléments.»

Bloc québécois

Pour le Bloc et son chef Yves-François Blanchet, l’objectif dans cette élection est d’obtenir la balance du pouvoir. Jusqu’à présent, le Bloc québécois s’est présenté en grand défenseur des demandes du gouvernement de François Legault, particulièrement en ce qui concerne la défense de la loi 21 sur la laïcité, qui a marqué le début de campagne.

Le chef Yves-François Blanchet a également insisté sur la protection de la gestion de l’offre pour les agriculteurs.

Le Bloc se pose également en défenseur du français, alors qu’Yves-François Blanchet s’est même rendu en Ontario – où le parti ne présente aucun candidat – pour témoigner de son soutien envers les francophones hors Québec.

Parti vert

Plusieurs chapitres de la plateforme du Parti vert portent naturellement sur l’économie verte. «On parle de réduire – tenez-vous bien – les émissions de gaz à effet de serre de 60 % d’ici 2030. C’est une transformation de l’économie et l’abandon de tout ce qui est hydrocarbure», explique Mario Dumont.

Le Parti vert mise également, à l’instar du NPD et des libéraux, sur les droits des Premières Nations. «On parle même de souveraineté autochtone dans le cas du Parti vert. Ça me paraît être le parti qui va le plus loin là-dessus», évoque Mario Dumont.

Le Parti vert propose aussi de rétablir l’équilibre budgétaire. Dans son plan, Elizabeth May propose beaucoup de nouvelles dépenses, mais aussi beaucoup de nouvelles sources de revenus grâce aux taxes et à la hausse d’impôts aux entreprises.

Le défi des partis politiques est maintenant de convaincre les électeurs que les propositions qu’ils ont avancées sont meilleures que celles des autres formations. Les électeurs québécois auront l’occasion de comparer ces idées mercredi à l’occasion du Face-à-Face présenté à l’antenne de TVA.