De nouveaux départs en soirée sur la ligne de train Saint-Jérôme

De nouveaux départs en soirée seront ajoutés sur la ligne de train de banlieue Saint-Jérôme, à compter de lundi soir.

Dans un communiqué, exo a précisé que deux départs de Montréal vers Saint-Jérôme (19 h 35 et 22 h 10) et deux départs de Saint-Jérôme vers Montréal (17 h 41 et 20 h 35) seront ainsi ajoutés pour répondre à la demande des usagers.

«La couronne nord connaît une forte augmentation de sa population et cette croissance devrait se poursuivre dans les prochaines années. Le réseau routier étant déjà engorgé, il faut offrir des services de transport collectif efficaces aux citoyens de la région», a déclaré Richard Perreault, maire de Blainville et membre du conseil d'administration d'exo.

Modifications des heures de départs actuelles

En raison de ces ajouts, le départ de 21 h de Saint-Jérôme vers Montréal sera décalé à 21 h 40 et les départs de 20 h 30 et 23 h de Montréal vers Saint-Jérôme seront repoussés à 21 h 10 et 23 h 15.

«Exo mettra également en place, dès janvier 2020, une stratégie de rabattement d'autobus aux gares pour mieux s'arrimer à ces nouveaux horaires», peut-on lire dans le communiqué.