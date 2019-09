Discrimination systémique envers les autochtones dans les services publics québécois

Les autochtones du Québec ont été victimes de «discrimination systémique» dans les services publics selon le commissaire Jacques Viens, qui a dévoilé son rapport aujourd’hui à Val D’Or.

L’ancien juge parle de «manque de sensibilité» et de «constats inacceptables» dans le document de la Commission d’enquête sur les relations entre les autochtones et certains services publics au Québec (CERP).

«Plus encore que leurs droits, c’est la dignité de milliers de gens qui a été ainsi spoliée», déclaré le juge Viens, lors de la divulgation de son rapport accablant. Un peu moins de trois ans après sa création, la commission provinciale Écoute, réconciliation et progrès soumets 142 recommandations à appliquer dans les services correctionnels, de police, de justice, de santé et services sociaux et protection de la jeunesse du Québec.

Rappelons qu’un autre rapport avait été déposé il y a trois mois : celui de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées au Canada qui a comparé à un « génocide planifié » le sort réservé aux femmes des Premières Nations.