L’analyste politique de «La Joute» Stéphane Bédard peine à concevoir comment l’Unité permanente anticorruption a pu errer aussi gravement durant son enquête visant l’ex-numéro deux de la Ville de Montréal Frank Zampino.

«C’est une véritable catastrophe pour le système judiciaire. Je suis sans voix tellement je suis catastrophé», a lancé l’avocat de profession lors de «La Joute» de lundi.

Rappelons que plus tôt dans la journée, la juge Joëlle Roy a décrété l’arrêt des procédures contre Frank Zampino en écorchant sévèrement l’UPAC, qui a illégalement épié les communications de l’accusé avec son avocate durant cette enquête.

«Le secret de l’avocat, je demanderais à n’importe qui dans la rue si c’est important, ils me répondraient oui. Comment se fait-il que ça n’a pas été mieux balisé? Qui a manqué? Pourquoi a-t-on manqué? Pourquoi on en arrive à un résultat aussi pathétique pour la justice?», s’insurge Stéphane Bédard.

Ce dernier rappelle que le procès de Frank Zampino était l’un des plus importants du Québec et représentait l’élément déclencheur qui a permis aux citoyens de comprendre les systèmes de corruption à Montréal et dans d’autres villes de la province. Le résultat de lundi fait passer le Québec et son système de justice comme une «république de bananes», déplore-t-il.

Il espère maintenant que les entités policières et judiciaires qui en sont arrivées à un «résultat d’amateur» feront preuve de transparence et que des gens seront imputables de leurs erreurs.

«On ne peut pas faire autrement qu’être scandalisé. Le navire de la justice vient de rencontrer le pire des icebergs. En termes de confiance de la population envers son système de justice, c’est le pire des résultats.»

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.