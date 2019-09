Greta Thunberg en visite à Québec

Après Montréal, voilà que la jeune militante écologiste Greta Thunberg est de passage à Québec.

L’adolescente a publié sur son compte Instagram une photo d’elle qui se trouve dans un champ avec des moutons. La géolocalisation de la photo ne permet pas de dire précisément où elle se trouve à Québec.

«Très heureuse de dire que dans les prochaines semaines je vais tranquillement voyager à travers le continent de l’Amérique du Nord vers le sud-ouest pour éventuellement arriver en Amérique du Sud vers Santiago», a-t-elle écrit.

«Je vais faire des arrêts en chemin et visiter autant d’endroits que je peux et évidemment manifester tous les vendredis, peu importe où je me trouve», a-t-elle ajouté.

Vendredi dernier, elle était à la tête de la manifestation monstre qui s’est tenue dans les rues de Montréal.