Guy Boudro expose à Montréal

L’artiste montréalais Guy Boudro revient cet automne à Montréal après avoir passé plus de dix ans à présenter ses œuvres dans quelques-unes des plus grandes villes des États-Unis et d’Europe.

L’exposition BOUDRO 360° représente un tour d’horizon des différents thèmes que l’artiste au style pop et éclaté a pu explorer au cours des dernières années, en travaillant notamment sur plusieurs médiums dont des timbres, des casse-têtes et des vinyles.

L’exposition BOUDRO 360° sera présentée à la Galerie MX du 3 au 15 octobre.