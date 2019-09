Hausse annuelle record de la population canadienne

La population canadienne n’a jamais augmenté aussi rapidement sur une période d’un an en 2018-2019, a annoncé Statistique Canada, lundi.

Du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2019, 531 497 Canadiens se sont ajoutés pour porter la population totale au pays à 37 589 262 personnes.

Il s’agit d’une hausse de plus d’une personne par minute. Le taux d’accroissement annuel a donc été de 1,4% en 2018-2019, le plus élevé depuis 1989-1990 à 1,5%.

La croissance de la population au pays a été ainsi la plus prononcée parmi les pays du G7, selon l’organisme fédéral. Celle aux États-Unis et au Royaume-Uni a été de 0,6%, devant l’Allemagne (0,3%) et la France (0,2%). L’Italie et le Japon ont enregistré une baisse de 0,2% de leur population.

Hausse au Québec

Au Québec, l’accroissement démographique a atteint un niveau jamais vu depuis 30 ans à 1,2%, ce qui est toutefois plus faible qu'en Ontario (1,7%) et en Alberta (1,6%). C’est à l’Île-du-Prince-Édouard (2,2%) que la hausse a été la plus marquée, tandis que Terre-Neuve-et-Labrador est la seule à avoir enregistré un recul (-0,8%), et ce pour une troisième année de suite.

Chez les provinces, les échanges migratoires interprovinciaux ont évidemment un impact même si dans l'ensemble, l'immigration est le facteur majeur.

«La croissance démographique soutenue au Canada s'explique en grande partie (82,2%) par l'accueil d'un nombre élevé d'immigrants et de résidents non permanents. La différence entre le nombre de naissances et de décès n'expliquait qu'une faible proportion (17,8%) de la croissance, et cette part diminue année après année», a précisé Statistique Canada dans son rapport publié lundi.

Population plus âgée

La population continue de vieillir au Canada. Au premier juillet dernier, le pays a dépassé la barre des 10 000 centenaires pour la première fois. Il y en avait exactement 10 795 d'un océan à l'autre, dont 82% étaient des femmes.

Environ 17,5% de la population canadienne avait 65 ans ou plus. Les enfants de moins de 14 ans et moins constituaient 16% de la population. Au Québec, ce groupe de jeunes représentait 15,8% de la population contre 19,3% pour les aînés.

La proportion de personnes âgées est moindre au Canada que dans tous les pays du G7, à l’exception des États-Unis (16%).

Statistique Canada s’attend à ce que 22,7% de la population aient 65 ans et plus en 2031, lorsque les derniers baby-boomers atteindront ce cap.