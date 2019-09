Les analystes de «La Joute» ont été élogieux à l’égard du gouvernement Legault à la veille de son premier anniversaire au pouvoir, lui décernant des notes frôlant l’excellence, lundi.

Les quatre panélistes – ou professeurs, dans ce cas-ci – de l’émission ont été invités à décerner leur note à François Legault et à son équipe un an après les élections. Comme pour le niveau de satisfaction général des Québécois envers le gouvernement, les analystes politiques dressent un portrait somme toute positif de l’an un.

«En politique, avoir un 64 % de taux de satisfaction (selon un sondage Léger – Le Journal), c’est l’équivalent d’un A-. Ça ne veut pas dire qu’il est parfait, ça ne veut pas dire qu’il va se maintenir à ce niveau-là, mais quand on regarde le sentiment des Québécois, ils semblent satisfaits», évoque Jonathan Trudeau.

Même note pour son collègue Mathieu Bock-Côté : «A-, juste en dessous de l’excellence».

«On est devant un gouvernement qui nous a surpris positivement, explique-t-il. Voici un gouvernement qui a redonné une fierté aux Québécois, leur a redonné l’envie de se tenir droit et qui nous a donné notre première victoire collective véritable et importante sur la question de la laïcité depuis longtemps.»

Le chroniqueur espère maintenant voir ce gouvernement poursuivre son travail de «reconstruction tranquille» du Québec en portant d’autres dossiers symboliques comme celui de la laïcité.

L’analyste politique Stéphane Bédard donne également la note de A- au gouvernement. «Sa performance est vraiment exceptionnelle, il a même réussi à corriger ses erreurs. Il s’est démarqué dans plusieurs dossiers où, au contraire, on pensait qu’il allait s’accrocher.»

Le plus élogieux des panélistes demeure cependant Dimitri Soudas, qui décerne un A+ au gouvernement Legault.

«Le plus grand défi du gouvernement Legault était de démontrer qu’il était capable de gouverner. On le sait tous, un gouvernement sans expérience, dans les six premiers mois, peut démontrer ce que les autres partis disaient en campagne électorale, c’est-à-dire qu’il n’avait pas l’expérience de gouverner», raisonne-t-il.

Mais attention, plusieurs dossiers chauds pourraient rapidement ternir la deuxième année au pouvoir de François Legault, comme les maternelles 4 ans et les négociations avec les médecins spécialistes.

«La vague, quand elle revient, elle revient d’un coup, prévient Stéphane Bédard. Il y a plusieurs fronts qui sont ouverts actuellement qui peuvent amener cette réaction où le gouvernement va avoir l’air d’avoir perdu le contrôle du volant.»

