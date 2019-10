Le système scolaire du Québec serait le plus injuste du Canada

Le Mouvement L'école ensemble a rendu public, lundi, un rapport affirmant qu’au Québec, le milieu d’origine influence directement les résultats scolaires des enfants.

Les jeunes issus de milieux défavorisés auraient ainsi beaucoup moins de chances de réussir.

L’organisme qui a eu accès aux chiffres de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) conclut que de toutes les provinces au Canada, les enfants qui risquent le moins de subir les conséquences de leur statut socioéconomique vivent à l'Ile-du-Prince-Edouard, avec 3%. Les autres sont en Saskatchewan, avec 6%, et les pires sont au Québec, avec 11% de fluctuations.

Le mouvement L'école ensemble réclame entre autres que le gouvernement Legault cesse de subventionner les écoles privées.

«Au Québec, les enfants défavorisés, s’ils sont plus pauvres, s’ils ont des difficultés, vont moins progresser qu'ailleurs au Canada», soutient le coordonnateur du Mouvement, Stéphane Vigneault. À cause de nos trois réseaux, privé subventionné, public sélectif puis public ordinaire, on s'attendait à ce que nos résultats soient mauvais. On ne savait pas qu'ils seraient si mauvais».

Christine Piché, mère de deux enfants qui fréquentent une école dans Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, est d’accord.

«On a moins accès aux services qui seraient offerts à des enfants qui ont plus de moyens.»

À l'aube du dépôt du projet de loi sur la réforme des commissions scolaires, elle souhaite des changements pour que son cadet puisse réaliser son rêve de devenir pompier ou policier, et peu importe son budget ou son statut.