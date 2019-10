L'élection est un «référendum sur le climat», jugent les verts

Galvanisée par la semaine sur le climat qui a culminé vendredi par une multitude de manifestations, incluant la grande marche de Montréal qui a rassemblé jusqu'à un demi-million de personnes, Elizabeth May estime que l'élection fédérale est un véritable «référendum» environnemental.

«Les élections fédérales du 21 octobre sont un référendum sur l'urgence climatique», a déclaré lundi par communiqué la chef du Parti vert, en faisant valoir que son parti est le mieux placé pour prendre les décisions qui permettront d'éviter une «catastrophe climatique».

Vendredi dernier, les principaux chefs de partis, à l'exception du conservateur Andrew Scheer, ont pris part aux marches pour le climat. Les partis ont aussi mis de l'avant diverses mesures vertes.

Mme May accuse ses rivaux de chercher à profiter de l'essor créé par les nombreuses manifestations et la médiatisation du message de la jeune militante suédoise Greta Thundberg, qui a mené la marche réunissant jusqu'à un demi-million de personnes à Montréal.

«Ils se démènent pour rattraper leur retard, mais aucun d'entre eux ne propose un plan qui nous mène dans la bonne direction pour préserver une biosphère vivable. [L'un des partis] ignore complètement la science climatique, l'autre a acheté un oléoduc et le troisième appuie le mégaprojet de GNL Canada», a dénoncé Mme May, en parlant respectivement des conservateurs, des libéraux et des néodémocrates.

Tout comme le parti dirigé par Justin Trudeau, le Parti vert vise à atteindre la carboneutralité au pays d'ici 2050. Il souhaite aussi faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre au pays de 60 % d'ici 2030.