L'enthousiame vis-à-vis du Bloc est de retour, assure Alexis Brunelle-Duceppe

L’enthousiasme à l’endroit du Bloc québécois serait de retour sur le terrain, avance le candidat Alexis Brunelle-Duceppe, qui dit constater une différence par rapport aux campagnes plus difficiles qu’a traversées le parti souverainiste dans les dernières années.

S’il s’agit d’une première expérience comme candidat pour le bloquiste, ce dernier a toutefois vu l’arrière-scène de plus d’une élection, alors que son père Gilles Duceppe était le chef du Bloc québécois.

Or, aux yeux de M. Brunelle-Duceppe, le scrutin du 21 octobre prochain pourrait être le bon moment pour le parti de reconquérir le cœur des Québécois.

«Le sentiment sur le terrain est vraiment excellent. J’ai connu aussi des campagnes où c’était exactement l’inverse. Je pense à celle de 2011 où, sur le proverbial terrain comme on l’appelle, c’était plus compliqué. On sentait que les gens étaient en amour avec Jack Layton dans le temps», a-t-il affirmé lundi, en entrevue à QUB radio, alors qu'il abordait la pire défaite de l’histoire du Bloc québécois.

Le candidat dit toutefois voir cette fois-ci, à travers sa campagne, des signaux de l’intérêt renouvelé de la population à l’endroit de la formation menée par Yves-François Blanchet.

«Les gens s’arrêtent pour venir me voir, pour me parler. Il n’y a pas de regard fuyant, c’est direct dans les yeux, ce sont de bonnes poignées de main. Ce sont de bonnes questions aussi. [...] Ça va vraiment, vraiment bien sur le terrain», a-t-il expliqué.

«J’ai toujours voulu faire de la politique»

Fils de politicien, la pomme n’est visiblement pas tombée très loin de l’arbre pour Alexis Brunelle-Duceppe.

En ce sens, le bloquiste a confié lundi que, même s’il en était à sa première campagne électorale, il avait «toujours voulu faire de la politique».

«Je l’ai vue, la différence que ça fait dans la vie des gens. J’ai vu quelle différence ça peut faire au quotidien quand on réussit à faire passer une proposition, un projet de loi ou ne serait-ce qu’une motion», a-t-il mentionné pour appuyer ses propos.