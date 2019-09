Les conservateurs promettent d’élargir la portée d’un crédit d’impôt pour personnes à mobilité réduite

Le chef conservateur Andrew Scheer promet qu’un gouvernement fédéral sous sa gouverne viendrait davantage en aide à 35 000 Canadiens à mobilité réduite.

«Nous allons faciliter l’accès au Crédit d’impôt pour personnes handicapées», a-t-il dit lundi au cours d’un arrêt de campagne à Whitby, en Ontario.

Les conservateurs soutiennent vouloir réduire de 14 à 10 le nombre d’heures de thérapie que doit faire une personne à mobilité réduite pour être éligible à cette forme d'aide de l’État.

La mesure proposée permettrait à 35 000 nouvelles personnes de faire des économies de 2100$, en moyenne, par année.

Les troupes d'Andrew Sheer comptent apporter ces changements en proposant une loi sur l’équité pour les personnes handicapées.

Le chef conservateur accuse les libéraux d’avoir privé une foule de personnes à mobilité réduite du Crédit d’impôt pour personnes handicapées, notamment celles qui souffrent du diabète de type 1.

Un représentant de la plateforme de droite nationaliste The Rebel Media a tenté d’assister au point de presse de M. Scheer, lundi, qui se déroulait au jour 20 de la campagne électorale fédérale.

Le personnel du chef conservateur lui a toutefois refusé l’accès.

«Comme j’ai dit il y a plusieurs années à la suite d’incidents [...] que je n’accorderais plus d’entrevue à The Rebel Media et l’événement d’aujourd’hui n’était destiné qu’aux médias accrédités », a dit M. Scheer lorsqu’appelé à commenter.