Les grands câblodistributeurs obtiennent une injonction contre le CRTC

Les principaux câblodistributeurs du pays, dont Vidéotron, ont obtenu une injonction vendredi ayant pour effet de suspendre une décision du CRTC qui les obligeait à diminuer les tarifs qu'ils exigeaient des plus petits joueurs de l'industrie pour accéder à leurs réseaux.

Actuellement, dans un souci de maintenir la concurrence dans ce domaine au pays, les principaux câblodistributeurs du pays sont tenus d'offrir un accès à prix abordable à leur réseau haute vitesse aux plus petits joueurs, qui peuvent ensuite revendre le service.

En ce sens, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a imposé, le 15 août dernier, de nouveaux tarifs définitifs de gros pour les principaux joueurs de l'industrie, incluant Vidéotron, Bell, Cogeco et Shaw, forçant ces derniers à diminuer jusqu'à 72% le montant qu'ils exigeaient de leurs partenaires plus petits.

La décision du 15 août faisait suite à une précédente politique de tarifs temporaires mise en place le 31 mars 2016. Le CRTC a demandé aux câblodistributeurs d'appliquer de façon rétroactive jusqu'au 31 mars 2016 les nouveaux tarifs définitifs, forçant ainsi les entreprises à rembourser des montants perçus en trop aux plus petits joueurs.

Cinq câblodistributeurs – Rogers, Shaw, Videotron, Cogeco et Bragg Communications (Eastlink) – ont décidé de se tourner vers les tribunaux pour contester cette décision. Ils sont parvenus à obtenir de la Cour d'appel fédérale, vendredi dernier, une injonction qui permet de suspendre la décision du CRTC, le temps de débattre du dossier en cour, a rapporté le «Globe and Mail» lundi.

Les cinq entreprises avaient expliqué, à la mi-septembre, que la décision du CRTC les forcerait à rembourser plus de 225 millions $ aux revendeurs.

Les câblodistributeurs avaient aussi expliqué que la diminution de leurs revenus ferait en sorte qu'ils «n’auront désormais plus d’incitatifs à investir dans leurs réseaux, leur technologie et leur infrastructure».