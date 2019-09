Pourquoi Éric Salvail se retrouve-t-il au «palais de justice des Hells»?

Accompagné de son avocat, Éric Salvail s’est présenté ce matin au Centre de services judiciaires Gouin qui a été construit spécialement pour les mégaprocès liés au crime organisé notamment ceux des Hells Angels.

Pourquoi l’animateur déchu doit-il y subir son enquête préliminaire plutôt que dans un palais de justice comme celui de Montréal? Charles B. Côté explique.

«C’est la nouvelle réalité de l’ère Jordan où le juge coordonnateur regarde les salles disponibles avec les dossiers qui doivent être entendus. On parle d’un dossier de trois jours (dans le cas d’Éric Salvail). Le juge, les avocats, l’accusé, les témoins, tout le monde se déplace là-bas. C'était le Centre judiciaire Gouin qui était disponible», précise Me Côté.

Cette mesure est prise afin de ne pas allonger les délais d’une cause judiciaire depuis l’arrêt Jordan décrété par la Cour suprême en juillet 2016 qui fixe le délai maximal qui peut s'écouler entre le dépôt d'une accusation et la tenue du procès de l’accusé.

Véritable bunker

Le Centre judiciaire Gouin a été construit en six mois en 2001 au coût de 16,5 M$. C’est là qu’ont été jugés les nombreux membres et proches des motards criminels arrêtés lors des opérations Printemps 2001 et SharQc.

Me Côté appelle le Centre judiciaire Gouin le bunker. «Il y a un tunnel sous-terrain qui le relie à la prison de Bordeaux qui était prévu pour que les détenus soient transférés par les sous-sols afin d’éviter un transport par autobus sécurisé». Selon le criminaliste, aucun avocat de la défense n’est heureux de travailler au Centre judiciaire Gouin. «Il n’y a pas de fenêtre, c’est lourd.»

Pour sa part, Nathalie Fafard, juge coordonnatrice adjointe à la Cour du Québec Chambre criminelle et pénale avance que le Centre judiciaire Gouin a été choisi afin «d’offrir plus d'espace aux médias susceptibles de s'intéresser à cette affaire».

Éric Salvail est accusé d’agression sexuelle, de séquestration et de harcèlement envers Donald Duguay.