Semaine de pluie et de températures sous les normales

La semaine sera marquée par la pluie, les nuages et des températures sous les normales de saison, et ce pour l’ensemble du Québec.

La journée de lundi va plutôt bien commencer avec du soleil sur la province, à l’exception de l’Abitibi où des averses sont prévues au cours de l’après-midi.

À Montréal, la journée sera généralement ensoleillée avec des vents du nord-est à 20 km/h le matin et des températures qui atteindront les 16 °C. À Québec, le paysage sera similaire, avec toutefois l’apparition de nuages en après-midi. Le mercure affichera un maximum de 13 °C.

La situation va se gâcher pour tout le monde mardi, avec une journée qui s’annonce nuageuse et surtout marquée par des averses et des températures plutôt basses. À Montréal comme à Québec, la pluie sera de la partie et il fera respectivement 22 °C et 9 °C.

La tendance sera au dégagement dès mercredi sur certains secteurs.

À Montréal et à Québec, les journées de mercredi et de jeudi seront nuageuses et les températures oscilleront entre 9 °C et 13 °C.

Vendredi, ce sera une alternance de soleil et de nuages avec 60 % de probabilité d’averses pour Montréal, où il fera 12 °C. Le soleil et les nuages rythmeront aussi la journée à Québec, sans pluie toutefois, avec un maximum de 11 °C.