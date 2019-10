À quelques heures du «Face-à-Face»

Les chefs de quatre formations politiques fédérales lors du «Face-à-Face 2019», mercredi dès 20h sur les ondes de TVA et LCN.

Justin Trudeau, chef du Parti libéral du Canada, Andrew Scheer, chef du Parti conservateur du Canada, Jagmeet Singh, chef du Nouveau parti démocratique, et Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois débattront d’économie et d’environnement, de gouvernance et de la place du Québec dans le Canada, ainsi que d’immigration et de politiques sociales.

La programmation tout au long de cette journée sera tournée vers le «Face-à-Face 2019». «Les différentes émissions de TVA Nouvelles et de LCN, incluant Dumont, La Joute, Le TVA Nouvelles de 12h, ainsi que ceux de 17h et 18h avec Sophie Thibault, mettront la table en vue de la couverture spéciale du Face-à-Face 2019», précise TVA dans un communiqué.

Une couverture spéciale s’amorcera dès 18h avec une édition spéciale de La Joute avec Mario Dumont, Emmanuelle Latraverse, Thomas Mulcair et Dimitri Soudas.

Le chef d’antenne de TVA Pierre Bruneau animera cet affrontement politique qui se fera en direct à compter de 20h.

L’enjeu sera majeur pour les quatre chefs qui courtisent les 78 circonscriptions du Québec.

Le «Face-à-Face 2019» sera diffusé dès 20h simultanément sur les ondes de TVA et de LCN, au tvanouvelles.ca, au tva.ca, sur les plateformes numériques du Journal de Montréal et du Journal de Québec ainsi qu’à QUB radio.

L’après-débat sera au cœur du TVA Nouvelles de 22h avec Sophie Thibault et ses analystes Paul Larocque, Mario Dumont, Emmanuelle Latraverse, Dimitri Soudas et des correspondants parlementaires.