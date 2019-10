La hausse des candidatures de femmes aux prochaines élections fédérales laisse entrevoir un futur où un parti dépasserait la parité homme-femme.

C’est la conclusion à laquelle parvient Mario Dumont, qui remarque que tous les partis comptent plus de candidates femmes qu’aux dernières élections. «C’est certain qu’un jour un parti va présenter plus de femmes que d’hommes. Ce n’est qu’une question de temps.»

En 2019, les néo-démocrates de Jagmeet Singh sont les bons premiers de ce palmarès, eux qui présentent 49% de candidates femmes. Le Parti vert, lui, comporte 46% de candidatures féminines, dont sa cheffe Elizabeth May.

Quant au Parti libéral de Justin Trudeau, avec ses 39%, il n’atteint pas la zone paritaire, qui se situe à 40%. L’aspirant premier ministre se défend en disant que la parité est toutefois atteinte parmi ses nouvelles candidatures.

Le Bloc québécois et Yves Blanchet ont amélioré leur score, passant de 28% en 2015 à 45% en 2019. Les conservateurs d’Andrew Scheer présentent pour leur part 32% de candidatures féminines.

«Un parti qui aurait 53 % de femmes aujourd’hui, je pense pas qu’on ferait un grand cas», conclut Mario Dumont.

*** Voyez la suite de la chronique de Mario Dumont dans la vidéo ci-haut