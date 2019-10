Cinq grandes créations pour les 20 ans du Festival du monde arabe

Pour fêter comme il se doit ses 20 ans, le Festival du monde arabe aura droit à cinq nouvelles créations présentées à la Place des Arts, à Montréal, et à une semaine de plus d’activités.

Du 25 octobre au 17 novembre, les différents arts de la scène et le cinéma seront à l’honneur grâce à cette plus récente édition. Au menu: spectacles, conférences, débats et projections.

S’entremêleront également des genres musicaux comme le tarab classique, le populaire, le jazz oriental, le raï et la musique andalouse.

Un fort parfum de femme émanera des cinq nouveautés du festival dévoilées à la Place des Arts. Il y aura «Et la femme chanta Dieu», une relecture au féminin de «Dieu en 3D», et «Oum par Elles», un hommage à trois voix destiné à la diva Oum Kalthoum. De plus, il sera possible de découvrir la traversée «Raconte-moi la Syrie», le projet musical «Abozekry Project» de Mohamed Abozekry, et un hommage à Abdel Halim Hafez intitulé «Romance à l’arabe».

Les détails de la programmation du Festival du monde arabe à la Place des Arts et en salle se trouvent au festivalarabe.com.