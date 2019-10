Difficile de signaler les trottinettes Bird

Un peu plus d'une semaine après l'arrivée des trottinettes électriques en libre-service de Bird à Montréal, il est toujours impossible de signaler une trottinette mal garée via un bouton dans l’application mobile de l’opérateur, et ce, malgré les messages automatisés qui mentionnent le contraire.

Dans un courriel automatisé comportant plusieurs erreurs de français, Bird invite ses utilisateurs à acheminer leurs requêtes à travers l'application mobile en cliquant sur un bouton dans le coin supérieur droit de l'écran. Or, le bouton en question n'existe pas.

Questionné sur l'absence de cette option sur son application mobile, un représentant de Bird a mentionné que la fonction n'est pas disponible au Canada et qu'une vérification sera effectuée afin de faire la lumière sur ces messages contradictoires.

Les utilisateurs peuvent tout de même interagir avec Bird en téléphonant à la compagnie, ou encore à l'aide du clavardage disponible dans l’onglet «aide» de l’application mobile. Celui-ci n'est toutefois pas simple à trouver ni conçu spécifiquement pour les signalements; un message automatisé renvoie là aussi au bouton absent.

Rappelons que les trottinettes électriques en libre-service sans ancrage sont permises à Montréal dans le cadre d’un projet-pilote qui prendra fin le 15 novembre prochain. Bird n'a donc plus qu'un mois et demi pour tester son service dans la métropole.